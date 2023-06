Tulln schrammte am Derby-Sieg vorbei

Vorweg: Spannungstechnisch ging es in diesem Derby um die berühmte „Goldene Ananas“. Weder konnte Muckendorf noch auf- bzw. Tulln noch absteigen. Dennoch begannen beide Teams eher vorsichtig. Es schien sich eine lauer Sommerkick zu entwickeln. Die - zahlreichen - Zuseher waren offensichtlich eher zu einem „Meet and Greet“ aufgelegt, da sich am Spielfeld zu Beginn relativ wenig tat.

Das etwas überraschende 1:0 (30.) für die Hausherren riß beide Teams aber aus der Lethargie. Tulln wurde nun stärker, Muckendorf hatte das 1:0 eher gehemmt als Auftrieb gegeben. Die Fahne des Linienrichters rettete die Heimischen vor dem Ausgleich (41.) - eine strittige Entscheidung.

Tulln dominierte die zweite Hälfte aber ab Minute 50. Der Ausgleich war die logische Folge. Die Fangmeyer-Elf war die klar stärkere Mannschaft, hätte in Summe auch den Sieg eher verdient. Fangmeyer, FC Tulln-Coach: „Ein geiles Spiel von uns, wir müssen aber den Sack zumachen. Tolle Vorstellung von Landsiedl und Hesek.“ Muckendorf-Coach Manuel Frank: „Wir sind mit dem Remis zufrieden, mehr ist momentan nicht von uns zu erwarten.“