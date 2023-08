„Wir sind der FC Jekyll und Hyde“, eröffnete Tulln-Coach Jürgen Fangmeyer sein Resümee der ersten beiden Ligawochen.

Nachdem es letzte Woche daheim ein schmerzhaftes 1:5 gegen Leopoldsdorf setzte, reagierte die Mannschaft gegen Leobendorf II mit einem Schützenfest und zeigte sich von der Zuckerseite. In der ersten Halbzeit stellte der diesmal nicht aufzuhaltende Robin Josefik auf 2:0. Nur beim 2:1 in der 58. kamen bei Coach Fangmeyer kurze Sorgenfalten auf, doch Tulln ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Zwei weitere Josefik-Treffer, einer von Fielder und einer von Matthias Knapp sorgten für ein souveränes 6:1.

Nach einem 1:5 in der ersten Woche die Torbilanz in der zweiten Woche auf +1 zu drehen, gelingt nicht vielen Mannschaften, doch die Tullner Torfabrik bekam einfach nicht genug.

„Das war eine großartige Reaktion der Mannschaft. Diesmal hatten wir einen guten Tag und der Gegner einen schlechten. In der Abwehr waren wir sehr stabil und zur Offensive muss man bei einem 1:6 nicht viel sagen. Alle haben ihren Job gut erledigt“, so Fangmeyer.

Die ersten beiden Wochen haben aber auch gezeigt, dass diese Liga nichts an Spannung verloren hat. Jeder kann jeden schlagen. Dementsprechende müssen die Tullner wieder voll fokussiert in die nächste Runde gehen. Da wartet am Samstag das Heimspiel gegen Neudorf.