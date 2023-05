Auf die kleinen Dinge wird es ankommen

Mit dem 0:1-Auswärtserfolg in Wullersdorf halten die FCK-Kicker sich an der Tabellenspitze.

In der ersten Halbzeit wussten die Fußballer aus der Babenbergerstadt auf ganzer Linie zu überzeugen, standen defensiv sicher und spielten schön in die Spitze. Nach Vorarbeit von Bora traf Isik zum 0:1. Danach fehlte bei den gut angetragenen Angriffen aber die letzte Konsequenz und die Klosterneuburger schafften es nicht, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. So wurde es nach der Pause dann wieder spannend.

Die Handl-Jungs kamen nicht so gut aus der Kabine wie die Gastgeber, die mit einer Großchance das Momentum auf ihre Seite zogen. Die Klosterneuburger erholten sich im Verlauf des zweiten Durchgangs, scheiterten einmal an der Stange, einmal an der Latte, doch auf der Gegenseite musste sich auch Goalie Aichinger auszeichnen. „Über das ganze Spiel gesehen waren wir schon die bessere Mannschaft. Am Ende hätten wir uns über ein X aber nicht einmal beschweren dürfen“, so Coach Handl.

Saison biegt auf die Zielgerade

Jetzt geht die Spielzeit endgültig in die heiße Phase. Am kommenden Wochenende wartet mit Tulln ein Gegner in guter Form. Das Duell der zuletzt besonders in der Offensive glänzenden Mannschaft aus der Bezirkshauptstadt mit der bärenstarken FCK-Defensive hat das Zeug ein Leckerbissen zu werden. Danach wartet mit Prottes eine Mannschaft, die ebenfalls noch Chancen auf den Titel hat, bevor mit Leopoldsdorf und Ernstbrunn zwei nur vermeintlich leichtere Gegner warten.

Showdown in der letzten Woche?

Aus aktueller Sicht bietet aber besonders die letzte Woche das größte Potenzial für Hochspannung. Da kommt es zum Showdown der Klosterneuburger gegen die aktuell Zweitplatzierten aus Neudorf, während sich Lasse (dritter Platz) und Prottes (vierter Platz) duellieren. Bis dahin kann sich auch an der Spitze noch alles ändern, und zu viel Fokus möchte man beim FCK auf derartige Szenarien ohnehin nicht legen.

Mario Handl: „Wir orientieren uns von Training zu Training und versuchen an den kleinen Schrauben zu drehen. Alles andere bringt dir in dieser Phase nichts. Wir müssen an die kleinen Schritte und die kleinen Ziele denken und uns auf die konzentrieren. Wenn du die nicht erreichst, dann wird es nämlich auch mit dem großen Ziel nichts werden.“