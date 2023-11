Bei Muckendorf läuten bereits die Alarmglocken

Der USC Muckendorf/Zeiselmauer ist nach der Niederlage im letzten Hinrundenspiel in Leopoldsdorf gleich um zwei Ränge abgerutscht. Jetzt steht man auf dem elften Platz. Aus dem Off (da der Trainer noch immer rekonvaleszent ist) meldete sich Coach Manuel Frank, der jetzt die Alarmglocken läutet: „Wir befinden uns im Abstiegskampf. Im Frühjahr muss sich vieles ändern. Ich hoffe, dass ich bald wieder am Damm bin. Die letzten Wochen waren für uns der blanke Horror – leider konnte ich dem Team nicht helfen.“

Gegen Leopoldsdorf konnte die Mannschaft zwar spielerisch überzeugen, Torgefahr strahlte man allerdings wenig aus. Die zahlreichen Ausfälle im Team waren nicht zu verkraften.

Lazarett muss sich lichten

So Spiele wie gegen Marchegg sollten aber der Vergangenheit angehören, da präsentierte sich die Truppe als inferior. Dahingehend war das Match in Leopoldsdorf eine Steigerung - resultatsmäßig aber erneut ein Reinfall.

Wenn sich das Lazarett lichtet, dürfte aber der USC genügend Kräfte für den Klassenerhalt haben. Eine Steigerung gegenüber der Herbstverfassung wird aber Pflicht sein, wenn man dieses Ziel erreichen will.