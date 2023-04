Gipfeltreffen in Hohenau

Am kommenden Wochenende gibt es keinen Zweifel darüber, welches Spiel in der Gebietsliga Nord-Nordwest die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird: Das Schlagerspiel zwischen Klosterneuburg und Hohenau. Die Kicker aus der Babenbergerstadt sind im hohen Norden zu Gast. Dabei geht es nicht nur um die Tabellenführung, das Spiel zwischen den Tabellenführern aus Klosterneuburg und den Jägern aus Hohenau wird auch für den Ausgang des Titelrennens von entscheidender Bedeutung sein. Zusätzlich wartet auf die FCK-Kicker am Montag dann schon das Nachtragsspiel gegen Lassee, ebenfalls kein einfacher Gegner.

„Auf uns wartet ein hartes Wochenende. Gegen Hohenau wird es sicher spannend, beide Teams werden ihre Chancen haben. Jedes Spiel schreibt seine eigene Geschichte und dort oben wird auch viel darauf ankommen, wie der Schiedsrichter agiert, das ist kein Geheimnis,“ lässt FCK-Coach Mario Handl im Vorfeld wissen.

Form spricht für Klosterneuburger

Die Frühjahrsform spricht stark für die FCK-Kicker. Nach der Niederlage in Neusiedl zum Auftakt gab es Siege gegen Marchfeld II, Muckendorf/Zeiselmauer und gegen Laa an der Thaya und somit neun Punkte am Stück, die allesamt mit starken Leistungen eingeholt wurden. Hohenau hingegen hat einen wackeligen Start ins Frühjahr hinter sich. Gegen Tulln (3:2) und zuletzt gegen Neudorf (1:0) setzte es Auswärtsniederlagen. Gegen Prottes holte man zumindest einen Punkt und gegen Leopoldsdorf gab es drei Punkte. Im jüngsten Duell gegen Neudorf war dabei deutlich zu sehen, dass man in Hohenau besonders in der Offensive momentan kaum Gefahr ausstrahlt.

Dennoch darf man die kommenden Gastgeber in keinem Fall unterschätzen. Auch wenn sie im Frühjahr noch nicht ganz in Fahrt gekommen ist, die Mannschaft von Rudolf Bily hat eindeutig ihre Qualitäten und wenn ihr der Knopf aufgeht, muss sich jedes Team in der Liga warm anziehen. Die Klosterneuburger haben aber schon gezeigt, dass sie wissen, wie man Hohenau biegt. Im Herbst setzten sich die Handl-Jungs im Heimspiel mit 3:1 durch. Damals erzielte Mansbart das 1:0 und das 3:1, während Murat Bora beim 2:0 erfolgreich war.