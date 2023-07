Hohenau krallt sich Regionalliga-Sechser

Der ASV Hohenau hat kurz vor Ende der Übertrittszeit noch einmal zugeschlagen, und das in relativ hohen Gefilden. Aus der Regionalliga Ost, der dritten Liga Österreichs, wechselt Neki Oda zu den Grün-Weißen. Der 21-Jährige spielte im Frühjahr bei Donaufeld und davor zweieinhalb Jahre bei Bruck. Ausgebildet wurde der Wiener sieben Jahre lang beim SK Rapid.

In Hohenau landete der defensive Mittelfeldspieler auf Vermittlung von einem anderen Neuzugang, nämlich Mensur Kurtisi. „Ich hab einen Sechser gesucht und Mensur hat ihn mir sehr ans Herz gelegt“, berichtet Obmann Roman Hallas, der prompt Nägel mit Köpfen machte und diese Entscheidung nach den ersten Testspiel-Eindrücken von Oda nicht bereut hat. „Der ist eine Waffe“, schwärmt Hallas, „schnell mit dem Ball, technisch stark, ein super Schuss – eine absolute Bereicherung.“

Warum der Youngster drei Ligen nach unten wechselt? „Der Konkurrenzkampf in der Regionalliga ist schon ein anderer. Er will jetzt mehr Spielpraxis. Gott sei Dank ist es mir gelungen, dass er kommt.“

Ansich ist Hohenau fertig

Ansich ist das Hohenauer Transferprogramm damit abgeschlossen, ganz ausschließen will der Obmann weitere Zugänge bis zur Deadline in der Nacht von Montag auf Dienstag aber nicht: „Theoretisch sind wir fertig, also suchen tue ich nichts mehr, aber man weiß ja nicht. Wenn sich noch was ergibt, werde ich sicher nicht Nein sagen.“