Jürgen Boisits startet mit einer Niederlage

Jürgen Boisits ist im Bezirk ein noch weitgehend unbeschriebenes Blatt. Der knapp 42jährige hat auf seiner Vita den ASV Spratzern stehen, da allerdings als erfolgreicher Damencoach. Boisits wurde Meister in der Damenbundesliga!Als Herrenkampfmannschaftstrainer betreute er auch noch den SC Pyhra und zuletzt den SC Hainfeld. Die Premiere bestritt er mit dem SV Sieghartskirchen in Prottes. „Für uns war das natürlich ein sehr schwieriges Spiel. Etliche Spieler sind noch verletzt oder gesperrt. Daher bin ich mit der Leistung des Teams sicher nicht unzufrieden. Wir hoffen, dass sich die Verletzenliste lichten wird. Die Brüder Azdajic (Marin und Luka) stehen uns in der nächsten Partie wieder zur Verfügung.“

Im Match gegen Prottes wartete Boisits mit einer Defensiv-Variante auf, die sich zumindest in Hälfte eins bewährte. Die Gastgeber vergaben dabei sogar die Chance eines Elfmeters. In Minute 44 hätte es sogar 0:1 für die Gäste stehen können, wenn nicht müssen. Doch diese Riesenchance wurde vertan, so ging es mit 0:0 in die Pause. Hier zeigte sich wieder: Wer auf den hinteren Rängen der Tabelle steht, dem ist auch das Glück nicht hold: Die Gastgeber stellten bis zur 75. Minute auf 2:0, danach gelang den Gästen der Anschluss (87.) und auch fast noch der Ausgleich-doch es sollte nicht sein. Sieghartskirchen blieb abermals ohne Punkte.

Jetzt steht schon das „Sechspunkte-Match“ gegen Leopoldsdorf an. Boisits sieht das allerdings nicht als Schicksalsspiel: „Wir wollen so viele Begegnungen wie möglich gewinnen. Jetzt kommen Stammkräfte zurück“ - eine sehr positive Grundeinstellung!