Sieghartskirchen erwischte in Muckendorf den besseren Start, doch das erste Tor erzielten die Muckendorfer nach einem Abwehrpatzer der Gäste. Velisek „bedankte“ sich bei den Wienerwäldern artig. Die nächsten zwanzig Minuten gehörten den Hausherren, doch danach schien der Elan wieder zu erlahmen. Sieghartskirchen kam auf und erspielte sich gute Möglichkeiten. Philip Niebauer, Tormann der Heimischen, konnte sich zwei Mal fantastisch auszeichnen. Er hielt sein Team in der ersten Halbzeit in Front.

Ein Linienrichter entschied das Spiel mit Intervention.

Nach dem Wechsel schien der zweite Treffer der Hausherren das Spiel entschieden zu haben. Matej Blazej hatte seine Farben höher in Front gebracht. Ein platzierter Schuss zwar, doch er schien nicht unhaltbar. Doch jetzt wurde das Spiel immer kurioser. Innerhalb einer Minute hätte sich die Partie beinahe gedreht. Ein katastrophaler Fehlpass von Velisek, dem Schützen zum 1:0, brachte die Gäste auf 1:2 heran. Nach einem weiteren Fauxpas nach der Auflage kombinierten sich die Boisits-Boys bravourös in den Strafraum - plötzlich stand es 2:2. Dann trat der Linienrichter auf den Plan: Freistoß für Muckendorf, Martin Jurkemik knallt den Ball an die Innenlatte, der Ball springt aus dem Gehäuse - Schiri Palgetshofer weilt auf der Mittelauflage, doch der Linesman zeigt zur Mittellinie. Wütende Proteste der Gäste, doch vergebens: Das Match endet 3:2.