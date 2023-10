Sieghartskirchen schießt sich ins Spitzenfeld

Die 0:5-Blamage gegen Tulln vor einigen Wochen war offenbar der „Gamechanger“. Seither agieren die Boisits-Schützlinge auf einem anderen Niveau. Alles was damals noch grottenschlecht war wurde offensichtlich ausgemerzt. Seit dieser Schmach gab es für die Rot-Weißen fünf Siege, ein Remis und eine unglückliche 1:2 (in Minute 93!) gegen Leader Neudorf. „Wir haben auch diesmal unseren Matchplan sehr gut umgesetzt“, lautete die trockene Erklärung von Coach Jürgen Boisits, der diesen Erfolgslauf offensichtlich fast als logische Folge sieht.

Was ist das Geheimnis der Boisits-Boys? Wahrscheinlich ist es gar keines. Es wurden nur die Aufgaben des Coaches in die Tat umgesetzt. Zuletzt zwei „zu Null“ Siege gegen Spitzenklubs (Hohenau, Marchfeld II) sind eine klare Sprache. Boisits: „Unser Ziel ist uns von Match zu Match weiter zu entwickeln. Mit Toni Vastic haben wir nun auch den Vollstrecker. In dieser Liga entscheiden oft nur Kleinigkeiten. Aber wir freuen uns jede Woche auf unsere Aufgaben“. Wenn sie natürlich so erfolgreich wie in der letzten Zeit ausfallen, dann garantiert umso mehr. Mit Lassee wartet nur der nächste „schwere Brocken“. Die Marchfelder Jungs wurden mit 2:0 abgefertigt ...