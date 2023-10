Trennung in Tulln

Die Ära von Jürgen Fangmeyer als Trainer des FC Tulln ist beendet. Der Verein informierte den Coach am Sonntag über diesen Schritt. „Es hat einen Bruch zwischen dem Trainer und der Mannschaft gegeben. Es hat beiden Seiten nicht mehr wirklich Spaß gemacht. Wir können Jürgen aber nichts vorwerfen. Er hat tolle Arbeit geleistet, uns im Vorjahr vor dem Abstieg bewahrt und immer mit vollstem Einsatz und sehr akribisch gearbeitet. Er hat auch bei der Zusammenstellung des aktuellen Kaders großartige Arbeit geleistet“, erklärt FCT-Obmann Stephan Böhm.

„Aufgrund der fehlenden Konstanz seit Meisterschaftsbeginn kam es zum Bruch mit Teilen der Mannschaft. Unterschiedliche Auffassungen von Teamspirit, Demut, Disziplin und anderen Werten haben sich nicht mehr vereinen lassen. Meine Vorstellung oder Anforderung von Dynamik und Intensität in der Herangehensweise von Punkt-Spielen differenzierte sich zuletzt immer mehr. Der hohen Erwartungshaltung und Zielsetzung des Vereins konnte dadurch nicht mehr entsprochen werden. Die Änderung auf meiner Position ist die logische Schlussfolgerung. Ein neuer Input kann hier sicher neue Energie freisetzen, um den Zielen aller entsprechen zu können. Die Mannschaft hat hohe individuelle Qualität, ist topfit, konnte den Mannschaftsgeist jedoch nicht jede Woche abrufen. Meine Zeit in Tulln war auf jeden Fall sehr spannend und erkenntnisreich. Vor allem die Arbeit mit den jungen Spielern hat mich sehr erfüllt. Ich hoffe, damit meinen Teil für eine bessere Zukunft beim FC beigetragen zu haben und wünsche dem Verein weiterhin viel Erfolg“, so Fangmeyer.

Wer das Amt nun übernimmt, steht bereits fest: Gernot Holcmann, der zuletzt bei der SG Großweikersdorf/Wiesendorf seinen Hut nahm. „Für mich hat diese Mannschaft sehr gute Qualität. Wichtig wird es in Hinkunft sein, diese Qualität auch immer auf den Platz zu bringen. Die Leistungsschwankungen, zumindest ergebnistechnisch, müssen wir erst ergründen. Das Team ist im konditionellen Bereich gut aufgestellt, da hat Fangmeyer sicher sehr gute Arbeit geleistet, zumindest was ich bereits von dieser Mannschaft gesehen habe. Wir müssen - und das ist die größte Kunst - von eins bis sechzehn eine Einheit werden, wo jeder für den anderen bereit ist, durchs Feuer zu gehen. Dann ist hier sehr vieles möglich. Ich freue mich auf meine zukünftige Aufgabe beim FC Tulln“, gibt der Neo-Trainer schon die zukünftige Marschroute vor.