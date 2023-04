Corner bringen ersten Sieg seit 2015

Hohenau - FC Klosterneuburg 1:2. Serien kommen, Serien gehen. Am Samstag endeten gleich zwei. Hohenau verlor erstmals seit etwa vier Jahren wieder ein Heimspiel und seit 2015 zu Hause gegen Klosterneuburg. Doppelt bitter, weil der Konkurrent um den Titel jetzt fünf Punkte Vorsprung hat.

„Wir haben uns die ganze Woche auf den Gegner vorbereitet, weil wir gewusst haben, dass er sehr gut organisiert ist“, gab Hohenau-Coach Rudolf Bily Einblicke. Das Spiel entwickelte sich rasch zu einem offenen Schlagabtausch, beide Teams schenkten einander keinen Zentimeter und hätten in Führung gehen können. Tomas Tok war es dann, der seine Farben jubeln ließ. Der Linksfuß traf zum nicht unverdienten 1:0.

Mansbart von der Bank

Klosterneuburg schlug aber postwendend zurück. Goalgetter Johannes Mansbart, erst in Minute 61 für Daniel Koch aufs Spielfeld gekommen, beorgte nur drei Minuten nach der Führung und sieben Minuten nach seiner Einwechslung den Ausgleich. Mansbart war nach einer Ecke zur Stelle. Damit war das Momentum beim den Gästen, die Handl-Mannen glaubten wieder mehr an sich.

Zehn Minuten nach dem 1:1 stand es plötzlich 2:1. Moritz Breicha war - wieder nach einem Eckball - da und ließ sich feiern. Hohenau zeigte aber auch Comeback-Qualitäten und schoss das vermeintliche 2:2. Die Abseitsentscheidung entpuppte sich als ganz enge Kiste. Am Ende brachten die Gäste den Dreier in trockene Tücher, Bily war geknickt: „Wir waren, vor allem in der zweiten Halbzeit, die bessere Mannschaft, aber leider haben wir nach zwei Eckbällen Tore bekommen. Wir haben die Spieler darauf vorbereitet und ihnen Videos gezeigt, trotzdem haben wir es wieder geschafft, Tore aus Ecken zu bekommen.“

Klosterneuburg-Trainer Mario Handl meinte nach dem Spiel: „Unsere Leistung war wirklich sehr gut. Ein X wäre vielleicht auch in Ordnung gegangen, aber wir haben von der Bank in der zweiten Halbzeit noch mehr Qualität aufs Feld bringen können. Jetzt müssen wir weiter von Woche zu Woche schauen. Die Liga geht noch lange und ist definitiv noch nicht entschieden, auch wenn das natürlich drei wichtige Punkte waren."

Statistik:

ASV HOHENAU - FC KLOSTERNEUBURG 1:2 (0:0).

Torfolge: 1:0 (65.) Tok; 1:1 (68.) Mansbart; 1:2 (78.) Breicha.

Hohenau: Wiedenbauer; Marhofer, Tok, Lörinczi (82. Zukaj), Skoda (77. Kleibl), Guoth, Ribing, Veit, Hrubsa, Kegler (77. Mihal), Stetter.

FC Klosterneuburg: Aichinger; Schmidt, Breicha, First, Grünzweig; Isik (82. Okoro), Barton Spiess, Reiter (69. Skukan); Koch (61. Mansbart), Bora.

Franz „Stulli“ Biehal Arena Hohenau, 400 Zuschauer, SR Autherith.