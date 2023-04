Ganz spät, ganz bitter

Werbung

Hohenau - Prottes 1:1. Kann Prottes in einem bedeutsamen Spitzenspiel bestehen? Und wie reagiert Hohenau auf die Auftaktpleite in Tulln? Das waren die großen Fragen vor dem Bezirksduell am Samstagabend, dem über 430 Zuschauer beiwohnten.

Nun, die erste Frage wurde mit Ja beantwortet. Prottes präsentierte sich hervorragend, bis zur Pause war das Team von Aljoscha Kroboth sicher die bessere Mannschaft. Dass den Gästen nach gut 20 Minuten ein Elfmeterpfiff verwehrt wurde, brachte diese noch auf die Palme, der folgende Eckball entschädigte aber dafür. Ex-Bundesliga-Spieler Mario Kröpfl setzte den Ball nach der Hereingabe per Fallrückzieher in die Maschen - ein Traumtor.

Und es hätte auch mit 2:0 in die Pause gehen können. Julian Schmid lief nach einer halben Stunde alleine auf Stefan Wiedenbauer zu, legte sich den Ball mit dem letzten Kontakt zu weit vor. So war dieser leichte Beute für den ASV-Keeper.

Hohenau kam erst in Hälfte zwei auf

Die zweite Frage war weniger klar zu beantworten. Bis zur Pause blieb Hohenau erneut vieles schuldig, Coach Rudolf Bily hatte in der Kabine viel zu tun: „Wir waren auf schwierigem Terrain von Anfang an ohne Aktivität und die nötige Aggressivität in persönlichen Zweikämpfen unterwegs, an der es dem Gegner nicht mangelte. Für die zweite Halbzeit haben wir den Spielern deutlich gemacht, was allen auf dem Feld fehlt. Wir haben versucht, sie zu mehr Aktivität, Bereitschaft und vor allem Bewegung zu motivieren, denn all das hat uns in den letzten beiden Spielen gefehlt.“

Spätestens mit der Einwechslung von Tomas Tok in Minute 58 brachten die Gastgeber dann doch das auf den Rasen, was man von ihnen erwartet. „Gegen Ende haben sie enormen Druck aufgebaut“, gestand Prottes-Trainer Kroboth, der sich in den Gegenstößen das zweite Tor herbeiwünschte. Dominik Vajdecka vergab einen kleinen Matchball (71.), auch Neuzugang Richard Hrebacka, der diesmal von Anfang an spielte, war in guter Position, als er drüber schoss (75.).

Zwei Rote Karten in der Nachspielzeit

So kämpften die Gäste wie die Löwen, während Hohenau ein ums andere Mal anlief - und ganz am Ende, nachdem man zuvor schon einmal die Stange getroffen hatte, doch noch einen Punkt und die Heim-Serie rettete. Zu verdanken war das einem Handspiel von Dominik Goisauf knapp vor der Linie. Der Protteser sah dafür Rot, Hohenaus Martin Hrubsa setzte den Elfmeter in die Maschen.

Im Abgang sah dann auch noch Hohenaus Ersatzkeeper Simon Sedlak für eine Beleidigung Rot, auch sonst wurden noch ein paar Nettigkeiten ausgetauscht, speziell zwischen ASV-Stürmer Erik Guoth und SC-Goalie Jozef Grujbar. Die beiden Trainer hatten aber mehr an den fußballerischen Aspekten zu kiefeln. Hohenaus Bily will nach dem zweiten Spiel ohne Sieg „alles bewerten, analysieren und natürlich die Konsequenzen ziehen. Auch dieses Match hat wieder gezeigt, dass jeder Gegner mit 110 Prozent gegen uns spielen wird. Wir müssen das akzeptieren und erkennen, dass es ohne 100-prozentige Konzentration und Einsatzbereitschaft in jedem Match schwierig wird.“

Kroboth sieht Prottes indes unter den Topteams der Liga angekommen: „Wir haben uns wirklich entwickelt. Das Tempo in der ersten Halbzeit war ein Wahnsinn, wirklich ein geiles Match. Das Ende tut halt richtig weh. Fußball ist brutal.“

Statistik

Tore: Heim Martin Hrubsa (90., Elfmeter), Gast Mario Kröpfl (22.)

Hohenau: Stefan Wiedenbauer, Florian Marhofer, Andreas Kleibl, Janik Oberrenzer, Marko Lörinczi, Marek Skoda, Erik Guoth, Marco Drabek, Martin Hrubsa, Manuel Kegler, Lukas Stetter, Simon Sedlak, Miroslav Mihal, Tomas Tok, Bedri Balaj, Piotr Kunicki, Mario Gstöttenbauer, Tomas Tok (58. statt Marco Drabek), Miroslav Mihal (73. statt Andreas Kleibl), Bedri Balaj (90. statt Marek Skoda)

Prottes: Jozef Grujbar, Christof Schmoldas, Stefan Krickl, Dominik Kraupp, Patrick Pöschl, Richard Hrebacka, Dominik Vajdecka, Dominik Goisauf, Mario Kröpfl, Michal Lörinczi, Julian Schmid, Tim Hehinger, Georg Pratsch, Florian Helm, Paul Lindtner, Manuel Nürnberger, Georg Pratsch (72. statt Julian Schmid), Manuel Nürnberger (90. statt Dominik Vajdecka)

Karten: Janik Oberrenzer (59. Gelb Foul), Andreas Kleibl (63. Gelb Foul), Manuel Kegler (75. Gelb Foul), Lukas Stetter (90. Gelb Kritik), Erik Guoth (999. Gelb Unsportl.), Michal Lörinczi (41. Gelb Foul), Dominik Goisauf (90. Rot Torchancenverh.)