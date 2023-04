„Es sind nur kleine Dinge, die fehlen“

Werbung

Sieghartskirchen spielte letzte Woche sein erstes Spiel unter seinem neuen Cheftrainer Jürgen Boisits. Der 42-jährige ist im NÖ-Fußball kein Unbekannter. Nach Jahren im Nachwuchsfußball in Pyhra, wurde er dort zum Co-Trainer. Später war er Co-Trainer in Spratzern und Cheftrainer bei den Damen, mit denen er zahlreiche Erfolge feierte, bevor es ihn wieder als Cheftrainer nach Pyhra und anschließend nach Hainfeld verschlug.

NÖN: Die Situation in Sieghartskirchen ist keine leichte. Die Mannschaft steckt im Abstiegskampf und die ersten Runden wurden gar ohne Trainer bestritten. Was hat Sie dazu gebracht, diesen Posten zu übernehmen? Jürgen Boisits: „Ich habe Pyhra damals auf dem letzten Platz übernommen und den Klassenerhalt geschafft. Das ist für mich keine unbekannte Situation, auch wenn ich in Hainfeld eher auf der anderen Seite unterwegs war. Leichte Aufgaben kann jeder übernehmen. Ich habe das Derby gegen Tulln beobachtet und gesehen, dass in dieser Mannschaft etwas drin ist. Das Team ist sicherlich willig. Außerdem passt in Sieghartskirchen die Infrastruktur und es ist eine interessante Aufgabe.

Warum steht die Mannschaft in der Tabelle dort, wo sie momentan steht? Was sind die größten Baustellen? Boisits: Ich würde das nicht als Baustellen betiteln. Die Mannschaft hat in allen Bereichen Qualität und außerdem ist das schwer zu beurteilen, wenn man in der Vorbereitung nicht dabei war. Wir werden viel Teambuilding betreiben und sicherlich in allen Bereichen arbeiten. Wichtig ist, dass wir jetzt schnell unten rauskommen. Jetzt müssen wir rasch eine gemeinsame Spielphilosophie erarbeiten, die zur Mannschaft passt.

Wie soll diese Spielphilosophie konkret aussehen? Boisits: Der wichtigste Punkt ist die Stabilisierung in der Defensive. Die Null muss so oft wie möglich stehen. Dann wollen wir natürlich auch offensive Akzente setzen und in weiterer Zukunft auch in der Lage sein, ein Spiel komplett zu übernehmen. Jetzt müssen wir uns noch mehr nach dem richten, was der Gegner hergibt. Wir wollen aber schon ideenreich spielen, hier will ich aber nicht alles verraten.

Wo sehen Sie momentan die Vorzüge der Mannschaft? Wodurch zeichnet sich Sieghartskirchen aus? Boisits: Wir haben sehr viele technisch versierte Spieler mit viel Qualität in unseren Reihen. Das sieht man auch im Training sehr gut. Auch Kampfgeist, Wille und Zusammenhalt sind stark ausgeprägt. Ich glaube, es sind nur sehr kleine Dinge, die zum Erfolg fehlen, aber auch diese möchte ich jetzt noch nicht verraten. Wir werden von Woche zu Woche besser werden, aber Geduld ist dennoch gefragt.

Das letzte Spiel musste durch den intensiven Regen bedingt abgesagt werden. Ein Vorteil für Sieghartskirchen, wenn man gerade intensiv an sich arbeitet? Boisits: Jein, weil du lernst in jedem Spiel etwas dazu. Man gewinnt zwar Zeit, um etwas im Training zu probieren, dafür wird an anderer Stelle der Kalender enger und du musst aufpassen, dass der Spielfluss nicht verloren geht. Mir wäre lieber gewesen, wenn wir spielen.

Mit Ernstbrunn steht ein sehr starkes Team auf dem Programm, wie werden Sie es anlegen? Boisits: Auswärts gegen einen Titelanwärter ist es natürlich nie leicht. Wenn wir eine Topleistung abrufen, können wir aber sicher etwas mitnehmen, das muss uns bewusst sein.