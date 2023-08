Spieler waren schon vor Ort

Zwei Gebietsliga-Klubs aus dem Bezirk Gänserndorf mussten aufgrund des Wetters auf ihre Generalproben verzichten. Prottes fiel am Samstag um den Test in Mistelbach um, der FC Marchfeld II um jenen gegen den NAC. Bei Letzteren wurde am Freitag überlegt, das Spiel nach Wien auf Kunstrasen zu verlegen, die Wetterprognose sah aber dann doch gut aus. Auch die Platzkommissionierung am Samstagvormittag verlief positiv, der neuerliche Regenguss am frühen Nachmittag war aber einer zu viel.

Den erlebten Spieler und Funktionäre hautnah mit, wie der Gegner war man nämlich schon vor Ort in Groß-Enzersdorf. So ging es unverrichteter Dinge zurück nach Hause. „Was soll's“, sagt Trainer Willi Hawla, „es ist ein Freiluftsport.“ Grund zur Lockerheit gibt auch die insgesamt gute Vorbereitung, nach der es nun zum Auftakt nach Ernstbrunn geht.

Auch bei Prottes waren Reservespieler schon in Mistelbach und Obmann Walter Danis am Weg dorthin, als die Absage kam. Trainer Aljoscha Kroboth haderte speziell damit, dass sein Team bei der Generalprobe endlich komplett gewesen wäre. Erster Gegner ist am Freitag Sieghartskirchen, die bisherigen vier Duelle verliefen eng. Stets gewann das Heimteam mit einem Tor Unterschied.