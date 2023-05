Besondere Zeiten

Der SV Stripfing ist Meister der Regionalliga Ost. Für einen Ort mit rund 300 Einwohnern und einen Verein, der vor 14 Jahren noch Vorletzter in der zweiten Klasse war, ist das ein außergewöhnlicher Erfolg, zu dem man gratulieren sollte.

Gleichzeitig kommt dieser Erfolg auch zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt. Vor einem Jahr bekam der SVS die Zulassung für die 2. Liga, verspielte aber sportlich den Aufstieg. Heuer ist es umgekehrt, jetzt steht man mit dem Titel da, aber ohne Zulassung — sofern das Ständig Neutrale Schiedsgericht die zweitinstanzliche Entscheidung der Bundesliga bestätigt. Das Urteil wird für Dienstag erwartet.

Spannend wäre in diesem Szenario, vielleicht mehr denn je, ob es einen weiteren Anlauf geben wird und wenn ja, wie dieser aussieht. Wer von den Meisterhelden bleibt an Bord? Wer von jenen, die sich künftig in Liga zwei sehen, hat noch das Vertrauen in den Verein, dieses Ziel hier realisieren zu können? Am Rasen ist Stripfing durch, abseits davon bleiben jede Menge Fragezeichen.