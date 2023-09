Darauf freut man sich

Matches, auf die man sich nicht nur als aktiver Spieler, sondern auch als Zuschauer – egal ob neutral oder nicht – freut. Genau so eines steht am Samstag vor der Tür, der ASV Hohenau bittet als Zweiter den Tabellenführer aus Neudorf zum heißen Tanz.

Beide Teams stellten vor dem achten Spieltag ihre Qualität mehrfach unter Beweis, sind die einzigen Mannschaften, die noch ungeschlagen sind – Neudorf gab überhaupt noch keinen Punkt ab. Hohenau mit seiner allseits beliebten Kantine lädt zudem zur „ASV- Wiesn“ mit Weißwurst, Bier vom Fass und Co – das sollte noch mehr Zuschauer anziehen.

Die dafür nicht bei allen beliebte Anstoßzeit am Samstagabend könnte ihr Übriges dazu beitragen, noch mehr Leute zum Schlagerspiel zu bringen. Einem Fußballfest in Hohenau steht nichts mehr im Weg. Den Großteil dazu trugen die Spieler des FC Neudorf und der Hohenauer bei, die sich jetzt genau so wie die Zuschauer auf dieses Aufeinandertreffen freuen können. Ab 19 Uhr brennt der Rasen.