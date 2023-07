Die lieben Torjäger

Wer in der verrücktesten Zeit des Fußballjahrs mit diversen Vereinsvertretern spricht, kriegt Jahr für Jahr dieselben Weisheiten zu hören. Eine davon: Gute Torhüter und gute Stürmer sind am Schwersten zu kriegen.

Wobei, für Letzteres gibt's einen Musterschüler im Bezirk. Der SC Neusiedl um Sektionsleiter Roland Hallas hat stets eine Antwort, wenn seine Kanoniere weiterziehen Auf Lazar Miletic folgte Haris Garagic, auf diesen nun Emir Jusic. Der erzielte in Wien 40 Saisontore, wenn auch nur in der ersten Klasse.

Was Neusiedl zuletzt nicht gelang, ist, diese Akteure längerfristig zu halten. Was wohl auch damit zu tun hat, dass die besagten Hexer im Tor und Knipser vor dem Kasten selbst auch wissen, dass es sie nicht wie Sand am Meer gibt. So lange man gut auseinandergeht, gehört das heute wohl einfach zum Geschäft. Endet es aber so wie bei Marchegg und Ozan Erkoc, dem Schützenkönig der 1. Klasse Nord, ist es einfach nur schade. Fliegen die Giftpfeile derartig hin und her, gibt es auf beiden Seiten nur Verlierer.