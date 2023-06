Dass man die Urgesteine Daniel Olbricht und David Vogler, die am Samstag gebührend verabschiedet wurden, an den Verein bindet und sie mit neuen Funktionen ausstattet, ist richtig und nachvollziehbar. Keiner hat die SCL-DNA so verinnerlicht, wie die beiden.

Auch auf dem Trainersektor suchte man nach der Trennung von Horst Winkler eine passende Lösung und dürfte diese mit Sedat Sahin gefunden haben. Kaum ein Trainer kennt die Liga so gut wie Sahin. Als Spieler kickte er mit Reyersdorf hier, als Trainer coachte er Neusiedl, Lassee und zuletzt Hohenau. Dort stellte ihm Obmann Roman Hallas, auch wenn man sich im Oktober des Vorjahres von ihm trennte, ein exzellentes Zeugnis aus. Hob seine Fähigkeiten bei der Spielanalyse hervor und nannte ihn einen „grandiosen Menschen“.

Nach dem Aus beim ASV nahm sich Sahin zuletzt eine schöpferische Pause, ist jetzt zurück auf der Fußballbühne. Dass es wieder die Gebietliga Nord/Nordwest wurde, ist ein logischer Schritt.