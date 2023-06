Gesichter des Vereins

Daniel Olbricht und David Vogler hängen ihre Schuhe an den Nagel. Das sind zunächst keine guten Nachrichten für den SC Leopoldsdorf. Beide prägten eine Ära mit, die mit dem Gebietsliga-Titel 2012, dem Sieg im NÖ-Cup 2013 und dem Auftritt im ÖFB-Cup einen außergewöhnlichen Höhepunkt hatte.

Es sagt viel über die beiden aus, dass sie ihre eigene Rolle an diesen Erfolgen relativ bescheiden sehen. Dabei waren Olbricht und Vogler die aggressiven Leader, unglaublich robust, voller Adrenalin, gleichzeitig aber auch für fußballerische Glanzmomente gut. Sie mauserten sich über zwei Jahrzehnte zu den Gesichtern des Vereins.

Andererseits geht jede Ära einmal zu Ende, und so muss es auch sein. Was bleibt, ist das Beispiel, was mit einem Mix aus Talent, harter Arbeit und Liebe zum Stammverein möglich ist. Und eine Verbundenheit, die das Duo in andere Rollen beim SCL führt. Die Gesichter bleiben also erhalten, wenn auch nicht am Feld. Das sind dann doch noch gute Nachrichten für den Klub und die Sportwelt im Bezirk.