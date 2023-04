Hut ab vor Neusiedl

Werbung

Wenn das so weitergeht, wird diese Gebietsliga-Saison in die Geschichte eingehen. Anstatt etwas klarer zu werden, wird das Titelrennen von Woche zu Woche noch enger. Zwischen dem Ersten Hohenau und dem Siebenten Prottes liegen zwar weiterhin sieben Punkte, dazwischen rückte aber der eine oder andere noch näher an den Leader heran.

Ernstbrunn etwa, das Lassees Heimserie beendete und sich die Rolle als erster Verfolger krallte. Aber auch die Neusiedler, vor denen man wirklich den Hut ziehen muss. Im Winter den besten Torschützen und zwei weitere Stützen zu verlieren, in der Vorbereitung den Kapitän und Abwehrchef, und dann so zu starten, ist beeindruckend. Das nächste Spiel verspricht nun auch Spannung.

Am Freitag kommt der FC Marchfeld, der im Winter die drei Neusiedler abwarb – und trotzdem schlecht startete. Irgendwie will es in Groß-Enzersdorf in dieser Saison einfach nicht klappen ...