Jetzt heißt es aufpassen!

Schon der Herbst lief nicht nach Wunsch für Gebietsligist Wullersdorf. Allerdings schien der Vorsprung auf die Abstiegsplätze groß genug. Und im Winter wurde groß eingekauft, drei Legionäre mit einer tollen Vita dockten an.

Keine zwei Spiele im Frühjahr später und statt Aufbruchsstimmung und Aufholjagd ist die Krise bei den Wullersdorfern größer denn je. Unter anderem auch, weil die hochgelobten Legionäre bisher komplett enttäuschten. Das führt auch zu einer offensiven Harmlosigkeit, die erschreckend ist.

Walter Pöltl, Trainer und Sportlicher Leiter in Personalunion, ist jetzt gefragter denn je. Er muss an den richtigen Stellschrauben drehen, damit man nicht in eine Abstiegsspirale gerät. Denn auch wenn die ganz unteren Tabellenränge weiterhin noch ein gutes Stückchen entfernt sind: In dieser Form will man Wullersdorf nicht im Abstiegskampf sehen.