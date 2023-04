Werbung

Mut hat der junge Mann aus Pyhra! Jürgen Boisits hat den SV Sieghartskirchen in einer fatalen sportlichen Situation übernommen. Die Mannschaft war zu Saisonbeginn „trainerlos“. Ein Punkt aus drei Spielen ist auch keine große Ausbeute. Dennoch ist der Optimismus von Boisits spürbar. Wenn er diese Tugenden seinem Team einimpfen kann, dann ist sicherlich noch einiges möglich. Der SVS ist eine technisch versierte Truppe, ob sie allerdings nervlich diesen Abstiegsstress ähnlich besteht wie im Vorjahr, ist abzuwarten. Nerven aus Stahl braucht auch Boisits, denn in dieser Liga ist ein Sieg ein ganz schwieriges Unterfangen, egal, gegen wen es geht. Boisits will zuerst die Defensive festigen, ein frommer Wunsch - denn der SVS fängt sich zu viele Gegentore ein, vor allem kurz nach dem Pausentee - dies gilt es abzustellen. Potenzial hat das Team, Boisits muss das Beste davon herauskitzeln!