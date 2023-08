Nur ein Schiedsrichter? Wahnsinn

Lassee gegen Hohenau – besser könnte die Gebietsliga-Saison aus Perspektive des Bezirks Gänserndorf nicht starten. Hier trifft der Zweite der Vorsaison auf den Dritten, beide sollten über den Sommer nicht schwächer geworden sein und werden auch heuer ganz vorne erwartet. Auch die Anstoßzeit am Freitag um 18 Uhr, direkt vorm Volksfest, ist ein Alleinstellungsmerkmal und sollte ordentlich Zuschauer anlocken. Vor einem Jahr wohnten 500 dem Derbysieg gegen Leopoldsdorf bei.

Weniger einladend ist indes der Blick auf die dritte Partei, die an jedem Spiel teilnimmt: die Schiedsrichter. Im Sommer ist die Not an Referees, bedingt durch die Urlaubszeit, noch größer als ohnehin, und gerade für Freitag scheint sich die Lage zuzuspitzen. Für Lassee gegen Hohenau bleibt nur ein Schiri über. Der wird Gerhard Daubeck heißen und ist Regionalliga-erprobt, also sicher eine Topbesetzung. Dass er in einem Gebietsliga-Kracher ohne Assistenten auskommen muss, ist dennoch Wahnsinn – mit Blick auf die Zukunft aber einer, an den man sich vielleicht gewöhnen muss.