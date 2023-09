Der SK Wullersdorf bleibt diese Saison der Pleiten-, Pech- & Pannendienst. Negativer Höhepunkt, dass der fast 50-jährige Obmann Markus Semmelmeyer ins Tor musste – in der Gebietsliga wohlgemerkt. Dabei ist die Misere nicht an einem Problem festzumachen.

Angefangen von den Fehlgriffen auf dem Transfermarkt, die gefühlt immer schlimmer werden in den letzten Übertrittszeiten. Über das Tormannproblem in dieser Spielzeit bis hin zu den defensiven Unzulänglichkeiten, die einfach nicht besser werden wollen. Trainer Walter Pöltl muss nicht an einer Stellschraube drehen, sondern am ganzen Apparat der Wullersdorfer.

Dabei sitzt der Coach selber in der Zwickmühle mit der Doppelfunktion als Sportlicher Leiter. Probleme also, wohin das Auge reicht. Bei einem Verein, der ganz andere Ansprüche hat. Eines scheint klar, heuer geht es nur um den Klassenerhalt. Positiv formuliert könnte man jetzt sagen: Schlimmer geht nimmer. Doch diese Saison zeigt: Schlimmer geht immer.