So schnell kann's gehen

Wie sich die Zeiten doch ändern – innerhalb von nur wenigen Wochen. Nach den ersten drei Runden lag der SK Ernstbrunn punktelos am Ende der Gebietsligatabelle, zwei Spiele und zwei klare Siege – gegen vermeintliche Top-Teams wie Prottes und Wullersdorf – später schaut die Welt schon wieder besser aus.

Die Leichtigkeit ist zurück und Torjäger Denis Frimmel trifft auch endlich wieder. Plötzlich gelangen Aktionen, die vor ein paar anderen Matches mit Sicherheit in die Hose gingen. Erklärung dafür gibt es keine. Außer, dass die Ernstbrunner sicher nicht so schlecht sind, wie es der total verpatzte Saisonstart vermuten ließ.

Die Zinser-Elf schloss aber nahtlos an die Vorsaison an, als man lange um den Titel mitspiele, ehe die Inkonstanz alle Träume vom ganz großen Wurf platzen ließ. Eines ist aber fix: Die guten Leistungen der Ernstbrunner in den letzten zwei Wochen erlauben eine deutlich realistischere Einschätzung des eigenen Leistungsniveaus als die schlechten davor.