Historisches Debakel für Laa

Laa - Leopoldsdorf 1:8. Letzter gegen Vorletzter lautete das Duell am Samstagnachmittag in Laa. Leopoldsdorf-Trainer Horst Winkler war bei der Anfahrt nicht ganz wohl im Magen, obwohl der Gegner in der Vorwoche in Prottes untergegangen war. Klar, auch der SCL selbst spielt nicht gerade eine Traumsaison.

Diesmal war die Nervosität aber ohnehin schnell verflogen, denn Leopoldsdorf ging schon in Minute vier durch Masieh Kukcha in Führung. Dem Flügelspieler gelang ein echtes Traumtor, als er nach einem weiten Einwurf, den Nikola Todorovic verlängerte, per Volley unter die Latte traf.

Und die Gäste legten zum Laaer Entsetzen schnell nach. Patrick Gänsdorfer traf in der siebten Minute zum 2:0, Dusan Krcho nach einer halben Stunde zum 3:0. Sogar die Treffer vier und fünf folgten noch vor dem Seitenwechsel.

Ohne Daniel Maurer und Michael Lloyd Philp

Da musste Laa-Trainer Josef Gottwald, der bei ohnehin schon angespannter Personalsituation nun auch noch auf Ersatzkapitän Daniel Maurer (Muskelfaserriss) und den erkrankten Michael Lloyd Philp verzichten musste, natürlich reagieren. Mehr als die Youngster Justin Jakisch und Simon Griesbacher konnte er aber auch nicht in die undankbare Schlacht werfen.

In der war dann nach der Pause ein wenig Leerlauf, bis der bei Leopoldsdorf genesene Alen Dedic einen Freistoß über die Mauer ins Kreuz setzte. Am Ende schnürte Todorovic noch einen Doppelpack, auf Laaer Seite gelang Griesbacher der Ehrentreffer.

0:5 und 1:6 noch übertroffen

Am Ende stand also eine historische 1:8-Niederlage, die sogar noch die 0:5- und 1:6-Heimpleiten vom Herbst gegen Ernstbrunn und FC Marchfeld II übertraf. Gottwald war konsterniert: „Man kann verlieren, überhaupt, wenn man mit so einer Mannschaft spielen muss. Aber es kann nicht sein, dass wir uns jedes Mal abschlachten lassen. Da nehme ich schon auch meine Legionäre in die Pflicht.“

Leopoldsdorf-Trainer Winkler registrierte noch zwei Stangenschüsse seiner Elf, es hätte auch ein zweistelliger Sieg werden können, sagt er: „Es waren jedenfalls drei wichtige Punkte. Wir spielen um den Abstieg, da zählt jeder Punkt.“

Statistik

Tore: Heim Simon Griesbacher (85.), Gast Alen Dedic (78., Freistoss), Gast Manuel Frybert (38.), Gast Patrick Gänsdorfer (7.), Gast Dusan Krcho (32.), Gast Masieh Kukcha (4.), Gast David Strohhäussl (45.), Gast Nikola Todorovic (83.), Gast Nikola Todorovic (89.)

Laa / Thaya: Kevin Bischof, Ivo Michal, Maximilian Zelger, Lukas Grandits, Lukas Jacko, Mario Götz, Maurice Kiss, Pavel Valent, Petr Kirschner, Roman Hribek, Fabian Böck, Enis Tokat, Christoph Eisen, Justin Jakisch, Simon Schmidt, Simon Griesbacher, Simon Griesbacher (HZ. statt Lukas Grandits), Justin Jakisch (HZ. statt Pavel Valent), Christoph Eisen (82. statt Fabian Böck), Simon Schmidt (82. statt Maximilian Zelger)

Leopoldsdorf / Mfd.: Matthias Zsovinecz, David Vogler, Patrick Gänsdorfer, Daniel Olbricht, Nikola Todorovic, Dusan Krcho, David Strohhäussl, Manuel Frybert, Ljubisa Ruzicic, Ozan Yavuz, Masieh Kukcha, Leon Müller, Mustafa Ayna, Raphael Lamzari, Alen Dedic, Alen Dedic (55. statt Daniel Olbricht), Raphael Lamzari (64. statt Patrick Gänsdorfer), Mustafa Ayna (74. statt Ljubisa Ruzicic)

Karten: Ivo Michal (77. Gelb Unsportl.)