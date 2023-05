Auch ohne Abwehrchef hielt die Null

Lassee - FC Klosterneuburg 0:0. Abwehrchef Thomas Naimer und Stürmer Lukas Thaller musste Lassee-Coach Martin Grabenbauer am Montag im Spitzenspiel gegen Klosterneuburg vorgeben. Beide Stützen fehlten verletzungsbedingt.

Grabenbauer sah gerechtes Remis

Hinten standen die heimischen dennoch sattelfest, ließen mit Kilian und Toth in der zentralen Verteidigung nur zwei gute Möglichkeiten des Tabellenführers zu, der am Samstag noch mit 2:1 in Hohenau gewann. Nach vorne hin ging wenig, Grabenbauer sah aber schon drei Möglichkeiten, um selbst in Führung zu gehen. „Ein sehr interessantes Spiel. Läuferisch und taktisch gut mit vielen Zweikämpfen“, fand der Lassee-Coach nach dem Schlusspfiff.

Für ihn war die Punkteteilung gerecht: „Das X ist in Ordnung.“ Die Gäste bleiben mit 39 Punkten vorne, Lassee hat als Sechster 33 und damit auch nur sechs Zähler Rückstand auf die Spitze. Das Feld wird immer enger.

Statistik:

Lassee - FC Klosterneuburg 0:0.

Lassee: Mikikits; Lahner, Kilian, Toth, Nürnberger; Kainz, Kohlhauser, Alexander Thaller (65. Steinmetz); Hansi (65. Sturm), Gänsdorfer, Sezen (82. Winkler).

Klosterneuburg: Aichinger; Reiter, Schmidt, Bora (46. Koch), Mansbart, Isik (73. Okoro), Grünzweig, Breicha, Barton, First, Spiess (46. Skukan).

Hans-Waraschitz-Stadion Lassee, 120 Zuschauer, SR Govedarevic.