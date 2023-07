LAZ-Mitgründer Cap geht in Fußballpension

Ein zufälliges Treffen mit Ferdinand Kolarik auf einem Sportplatz – das war für Edgar Cap im Jahr 2007 der Startschuss für ein Projekt, das ihn viele, viele Jahre begleiten sollte: das LAZ Nord, das später zum heutigen LAZ Weinviertel wurde. Kolarik, damals Vizepräsident im NÖ Fußballverband, sprach den „weißen Fleck“ in der hiesigen Jugendhauptgruppe an. „Überall gab es ein LAZ“, erzählt Cap, also ein Landesverbandsausbildungszentrum, eine Institution, in welcher die besten 10- bis 14-Jährigen der Region mehrmals pro Woche gemeinsam trainieren. Nur im Raum Gänserndorf/Mistelbach gab es keines.

Cap, ehemaliger Bundesligaspieler aus Horn, der der Liebe wegen in Gänserndorf gelandet war, ließ sich locken, fand mit Ernst Weninger, Ernst Handlos und Otto Worel schnell ein paar Mitstreiter und mit der Bezirkshauptstadt Gänserndorf bald auch den ersten Standort. Das LAZ Nord war geboren.

„300 bis 350“ Jugendliche gingen durch Caps Hände

Cap übernahm den Posten des Vorstufenleiters, behielt ihn bis heute. „Die anderen haben irgendwann aufgehört, er ist immer dabei geblieben, auch in schwierigen Phasen“, lobt Paul Griessel, der einst als zusätzlicher Trainer kam und heute das LAZ leitet. Unterm Strich stehen also 16 Jahre Cap zu Buche.

Die Anzahl an Jugendlichen, die er in dieser Zeit begleitete, schätzt der mittlerweile 65-Jährige auf „300 bis 350“. Manche davon, wie der Untersiebenbrunner Ahmet Muhamedbegovic oder der Matzener Rene Kriwak, schafften es sogar bis in die Bundesliga. Sie sind auch jene Kicker, die Cap „wirklich in Erinnerung geblieben“ sind. Was eventuell auch mit seinem Anspruch zu tun haben könnte: „Um Gebietsliga abwärts zu spielen, brauche ich nicht unbedingt das LAZ.“ Trotzdem würden die, die es nicht bis ganz nach oben schaffen, das Niveau in der Region insgesamt heben. Das System LAZ funktioniere, findet Cap: „Es gibt viele Kinder, die mit 13, 14 schon wirklich gut ausgebildet sind. Das hat es vor 20, 30 Jahren nicht gegeben.“

„Es ist Zeit für einen Generationenwechsel“

Irgendwann ist dann aber doch einmal Schluss, so auch für den Waldviertler, der nach seiner Profizeit bei der Admira zum Weinviertler wurde. Cap hörte mit Saisonende auf, Mitte Juni bestritt er sein letztes Training: „Ich bin der Meinung, dass ich meine Sache geleistet habe. Ich vertraue den gut ausgebildeten Nachwuchstrainern in unserem LAZ total, dass sie das, was wir in 16 Jahren aufgebaut haben, mit ihren neuen Ideen weiterführen. Es ist Zeit für einen Generationenwechsel.“

Griessel weiß die hinterlassene Basis zu schätzen, er würdigt Cap: „Es ist unglaublich, wie viele Qualitätsspieler durch seine Hände gegangen sind. Edgar hat sehr viel für die Talenteförderung in der Region getan. Ohne ihn würde der Norden heute nicht so da stehen.“

Das glaubt auch Rene Kriwak, den Cap als Überraschung zum Treffen mit der NÖN einlud. Der 24-Jährige, der es bis in den Kader von Rapid und nun ins Ausland schaffte, schätzt das LAZ und die Arbeit seines Ex-Trainers: „Er war immer fleißig, immer bemüht, dass es uns gut geht. Schon auf eine strenge Art und Weise, aber nicht ungut. Und man hat gemerkt, dass er das nicht zum Spaß macht. Er wollte, dass aus uns was wird, er wollte uns da oben sehen. Er war sauer, wenn es einer nur in die Gebietsliga geschafft hat.“

Petermann übernimmt, Cap wechselt die Seiten

Die Nachfolge ist schon geklärt. Ulrichskirchen-Trainer Christopher Petermann wird Vorstufenleiter in Deutsch-Wagram, für Griessel „eine Toplösung“. In Mistelbach bleibt David Grimpe.

Cap wird dem Fußball indes „als Konsument“ erhalten bleiben, viel mit seiner Frau unternehmen und die Seiten wechseln. Der künftige Fußballpensionist hat den großen Ball gegen die kleinere Filzkugel getauscht und sich nochmal in die Rolle des Auszubildenden begeben. Er nimmt regelmäßig Tennisstunden, will besser werden – ehrgeizig wie eh und je...