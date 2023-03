Ohler und Würzler trafen sich im Spital

Damit hätte Neusiedl-Kapitän Markus Ohler nicht gerechnet. Vor wenigen Tagen wurde der 38-Jährige in einer Wiener Privatklinik am Kreuzband operiert. Als er gleich danach auf sein Handy blickte, leuchtete eine Nachricht von einem ehemaligen Mitspieler auf: Werner Würzler (33), aktuell Kapitän beim SV Langenrohr in der 1. Landesliga. „Er hat mir geschrieben, dass er neben mir liegt in Zimmer 101. Ich bin in 102 gelegen“, erzählt Ohler mit einem Lachen in der Stimme.

Der Routinier wusste zwar, dass Würzler ebenfalls in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss erlitten hatte, aber auch, dass der Kollege die OP eigentlich schon hinter sich hatte. Würzler musste sich allerdings noch einem kleineren zweiten Eingriff unterziehen, wusste von Ohlers OP-Termin und konnte ihn so überraschen.

In der Türkei beinahe den Flieger versäumt

Kurioserweise war es das erste Treffen der beiden seit über einem Jahrzehnt. Dabei waren sie 2010/11 nicht nur Teamkollegen, als der FC Mistelbach in der 1. Landesliga auf Platz fünf landete, sondern wurden auch dicke Kumpels. Beim Trainingslager in Belek lagen sie im selben Zimmer, beim Rückflug hätten sie wegen einem Irrtum mit der Zeitverschiebung beinahe den Flieger versäumt und mussten am Flughafen ausgerufen werden.

Seither war man aber stets nur via WhatsApp oder Social Media in Kontakt, schildert Ohler: „Wir haben es nicht geschafft, innerhalb von zehn Jahren auf einen Kaffee zu gehen, und dann triffst du dich im Spital. Eigentlich ein komplett blöder Zufall.“

Würzler humpelte ins Nachbarzimmer

Als Würzler dann zu Ohler ins Nachbarzimmer humpelte, mussten die beiden lachen. Umgehend begann aber ein Erfahrungsaustausch zur jeweiligen Verletzung, den Therapien, was macht der eine, was macht der andere. „Und wir haben uns vorgenommen, dass wir uns in nächster Zeit doch nochmal persönlich treffen“, sagt der Neusiedl-Kapitän, der mittlerweile wieder zu Hause und am Weg der Besserung ist: „Ich bin eigentlich positiv überrascht, es geht schon einiges.“

Auch den Auftaktsieg seiner Neusiedler gegen Klosterneuburg nahm er selbstverständlich mit Freude zur Kenntnis: „Es geht ja auch ohne mich.“