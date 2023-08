Die „Rote Laterne“ baumelt im Bezirk

Der Blick auf die Tabelle ist für die beiden Korneuburger Vertreter Ernstbrunn und Leobendorf II derzeit kein Genuss, beide befinden sich ganz hinten. Einzig Marchegg (allerdings erst mit zwei Partien) ist ebenfalls noch punktelos. Wir machen den Krisenreport:#

Schauplatz Ernstbrunn

Obwohl es auch gegen Hohenau nichts zu holen gab und man die dritte Saisonpleite kassierte, war Spielertrainer Bernd Zinser nach Schlusspfiff gut gelaunt. Was er vorher sah, gefiel ihm, seine Burschen riefen eine starke Leistung ab: „Ich kann ihnen nichts vorwerfen, das war überzeugend, die Belohnung hat halt wieder gefehlt.“

Deshalb herrscht auch keine Krisenstimmung beim SKE, denn trotz der Ausfälle wichtiger Spieler konnte man mit einem Topteam mithalten. Über 90 Minuten sei für Zinser, der diesmal als Zehner spielte, eine Punkteteilung gerechter gewesen. Er schaut zuversichtlich in die Zukunft, da sich die personelle Situation entspannt: Gegen Hohenau gab Bernhard Hainz nach seinem Knöchelbruch ein Comeback, auch der verletzte Stürmer David Handl ist auf dem Weg zurück, er hat mit dem Radfahren angefangen.

Und beim Heimspiel gegen Prottes ist auch wieder Florian Sommer dabei, der wegen Urlaub fehlte. Gegen Prottes geht es für Zinser gegen einen seiner besten Trainerfreunde, mit Aljoscha Kroboth tauscht er sich regelmäßig aus: „Aber wie heißt es so schön: Während der 90 Minuten ruht die Freundschaft“, lacht der Ernstbrunner.

Schauplatz Leobendorf II

Foto: Robert Simperler

Auch in Leobendorf war man zufrieden mit der Leistung am vergangenen Wochenende, wäre da nicht die Schlussphase in Neusiedl gewesen. Denn in der dritten Minute der Nachspielzeit kassierte der Aufsteiger das entscheidende 0:1.

„Wir haben weiter Lehrgeld bezahlt, die Mannschaft wollte auch am Ende noch auf Sieg spielen. Da waren wir ein bisschen zu blauäugig“, trauerte Sektionsleiter Gerhard Sturm dem verspielten Punkt hinterher, zumal Leobendorf II mindestens ebenbürtig mit dem Gegner war. Im Vergleich zum Spiel gegen Tulln verbesserte sich die Performance deutlich. Trainer Markus Buchinger gefiel aber nicht, dass sein Team sich an den Gegner anpasste: „Viele Fehlpässe, es ging auf beiden Seiten hin und her. Da müssen wir reifer werden und uns nicht so verhalten, wenn wir klar besser sind.“

Immer noch punktlos empfängt der SVL II am Freitagabend Marchegg zum direkten Duell der zwei Aufsteiger. Sturm erwartet eine ähnliche Partie wie gegen Neusiedl: „Es wird auf die Tagesverfassung ankommen.“ Nach dem misslungenen Saisonstart will der Funktionär aber noch keine Alarmglocken läuten: „Es braucht noch ein paar Wochen, um in dieser Liga richtig Fuß zu fassen. Es ist ein Lernprozess, der dauert.“