Nur die erste Hälfte war offen

Leopoldsdorf - Hohenau 0:2. Schon nach wenigen Sekunden zog Patrick Gänsdorfer zum ersten Mal im Hohenauer Strafraum ab, die Gäste bekamen gerade noch einen Fuß in die Tür. Es war der passende Auftakt für eine launige erste Halbzeit, die zahlreiche Abschlüsse auf beiden Seiten mit sich brachte. Mal hatte Leopoldsdorf ein bisschen Übergewicht, mal Hohenau. Die nötige Coolness vor dem Tor ließen bis zum Pausentee allerdings beide Seiten vermissen. Manuel Kegler (14., feine Abwehr von Matthias Zsovinecz), Nikola Todorovic (22., Florian Marhofer fuhr gerade noch das Bein aus) oder Marco Drabek (36., sein Kopfball fiel zu schwach aus) trugen sich in die Auflistung der größeren Chancen ein.

Hohenauer Doppelschlag

Die zweite Halbzeit begann für Hohenau mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die Gute: Fabian Ribing war nach einem flachen Ball durch die Mitte plötzlich durch, verzögerte, legte quer für Manuel Kegler, der nur noch eindrücken musste (49.). Die Schlechte: Andreas Kleibl dürfte sich in der Entstehung am Rücken verletzt haben, konnte nicht mehr alleine gehen, musste gestützt vom Feld und in die Kabine begleitet werden.

Schnell kam aber eine weitere gute Nachricht hinterher: Wieder kam Hohenau bis in den Strafraum, wieder wurde quer gelegt, diesmal war Lörinczi zur Stelle – und es stand 0:2. „Das hat uns das Genick gebrochen, da war dann die Luft draußen“, war SCL-Trainer Horst Winkler mit Gedanken an die erste Hälfte etwas wehmütig. Vielleicht wäre es aber anders gekommen, hätte sein Team gleich darauf nicht nur fast zurückgeschlagen, sondern tatsächlich: Denn Daniel Olbricht traf mit einem Kopfball die Latte, den zweiten Versuch von David Vogler kratzte der für Kleibl eingewechselte Matthias Veit von der Linie (55.). Winkler war überzeugt: „Wenn wir da treffen, kommen wir zurück.“

Bily durfte endlich jubeln

So aber wurde seine Mannschaft immer fehleranfälliger, hatte einige Male Glück, dass Hohenau nicht noch öfter traf. Selbst ging kaum noch etwas, obwohl Winkler mit den Einwechslungen von Dusan Krcho, Babak Farokhi und Raphael Lamzari alle Offensiv-Register zog. Erst in der Nachspielzeit kam mit einem Abpraller innerhalb des Fünfers noch einmal eine Riesengelegenheit um die Kurve, doch auch die jagte Blau-Schwarz über die Latte.

Nach 96 Minuten war Schluss, durften die Gäste endlich zum ersten Mal im Frühjahr jubeln. Für Trainer Rudolf Bily also der Premierensieg, und diesmal war der Slowake auch mit dem Wie des Auftritts zufrieden: „Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass wir noch aktiver spielen können, aber ich glaube, dass uns dieser Sieg besonders beim Selbstvertrauen helfen wird.“

Legendentreffen am Rande des Spielfelds

Auf die Beine geblickt wurde den beiden Teams übrigens von zahlreichen früheren Fußballgrößen beider Lager, wie Martin Grabenbauer, Reinhard Schendlinger, Hannes Öhler, Peter Zimmermann, Otto Worel, ASV-Obmann Roman Hallas, Ex-SCL-Obmann „Blacky“ Schwarz und einigen mehr. Die versammelten sich freilich auch für ein Gruppenfoto auf dem Rasen.

Foto: privat

Statistik

Leopoldsdorf - Hohenau 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (49.) Kegler, 0:2 (54.) Lörinczi

Karten: Ruzicic (78., Gelbe Karte Foul), Olbricht (53., Gelbe Karte Unsportl.)Hrubsa (31., Gelbe Karte Foul), Oberrenzer (76., Gelbe Karte Foul)

Leopoldsdorf: Zsovinecz; Vogler, Strohhäussl, Olbricht (70. Yavuz), Navracsics; Ruzicic, Frybert, Dedic, Kukcha (57. Krcho); Gänsdorfer (77. Lamzari), Todorovic.

Hohenau: Wiedenbauer; Kleibl (50. Veit), Marhofer, Hrubsa, Oberrenzer; Skoda; Lörinczi, Drabek, Tok, Ribing (83. Kunicki); Kegler (74. Mihal).

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomislav Ivankovic