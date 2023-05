Verteidiger wurde zum Stürmer

Leopoldsdorf - Prottes 1:1. Dusan Krcho beim tschechischen Futsal-Nationalteam, Nikola Todorovic verletzt, Patrick Gänsdorfer nach der fünften Gelben Karten gesperrt - Horst Winkler gingen vor dem Duell mit Prottes die Stürmer aus. Der Leopoldsdorf-Trainer entschied sich deshalb für Raphael Lamzari als Solospitze, was vor der Pause aber nur mau funktionierte. Auch Prottes, wo Trainer Aljoscha Kroboth sein Team ebenfalls „personell am Limit“ sieht, brachte in Hälfte eins nicht die gewohnte Power aufs Feld.

Folgerichtig hätte es bei Seitenwechsel also 0:0 stehen müssen, ein Tor fiel aber doch. Denn Prottes profitierte, als SCL-Keeper Matthias Zsovinecz bei einem Rückpass unglücklich ausrutschte und Patrick Pöschl die Kugel nur noch ins Netz schieben musste (21.).

Auch das zweite Highlight in Hälfte eins fiel in die Kategorie unglücklich: Schiedsrichter Patrick Busch und Leopoldsdorf-Sechser Alen Dedic krachten neben dem Mittelkreis zusammen, blieben jeweils benommen liegen. Für beide ging es dann aber doch weiter.

David Vogler traf schnell zum 1:1

Leopoldsdorf-Coach Winkler grübelte da schon über eine bessere Offensivvariante in Hälfte zwei, und fand sie in David Vogler. Der Rechtsverteidiger, der zu früheren Zeiten auch oft Stürmer gespielt hatte, sollte nach dem Switch auf 4-4-2 als zweite Spitze agieren. Und siehe da, der 34-Jährige weiß noch, wo das Tor steht. Gerade einmal vier Minuten brauchte Vogler, um seinen Körper im Strafraum zum Einsatz zu bringen und die Kugel im kurzen Eck zu versenken.

Was jetzt folgte, war ein offener Schlagabtausch mit Chancen hüben wie drüben. Dedic versuchte es für Leopoldsdorf aus der Distanz, dann war Prottes dran. Dominik Vajdecka scheiterte aber ebenso an Torhüter Zsovinecz wie Torschütze Pöschl, der es dem Keeper zu einfach machte, nach einem tollen Stangler keinen Druck hinter den Ball brachte.

Hinten raus war dann auch der andere Keeper Jozef Grujbar gefragt. Leopoldsdorf bließ zur Schlussoffensive, hatte durch Vogler (zweimal) und Ozan Yavuz rund um die 90. Minute drei Hochkaräter. Doch selbst aus einem Meter Distanz war Grujbar nicht zu bezwingen, der Oldie im Prottes-Tor hielt das Unentschieden fest.

Hrebacka sah noch Rot

Für Coach Kroboth durfte sein Team „damit heute auf gar keinen Fall unzufrieden sein“, er haderte nur mit der späten Roten Karte für den eingewechselten Richard Hrebacka. Für den Prottes-Coach war das nämlich „auf gar keinen Fall eine Tätlichkeit“, der Schiedsrichter sei sogar mit dem Rücken zur Szene gestanden: „Das war genau vor mir. Da war gar nichts.“ Gegenüber Horst Winkler sprach von einem gerechten Remis.

Statistik:

Leopoldsdorf - Prottes 1:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (21.) Pöschl, 1:1 (49.) Vogler

Karten: Lamzari (90+3., Gelbe Karte Foul), Strohhäussl (90+3., Gelbe Karte Unsportl.)Kroboth (55., Gelbe Karte Kritik), Hrebacka (90+3., Rote Karte Tätl.), Kraupp (90., Gelbe Karte Foul)

Leopoldsdorf: Zsovinecz; Vogler, Strohhäussl, Olbricht, Frybert; Dedic; Navracsics, Kukcha, Ruzicic (63. Yavuz), Beganovic (84. Nürnberger); Lamzari.

Prottes: Grujbar; Lindtner, Kraupp, Schmoldas, Goisauf; Schmid (72. Hrebacka), Kröpfl, Krickl, Lörinczi; Pöschl, Vajdecka.

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Busch