Krimi ging an Leopoldsdorf

Leopoldsdorf - Wullersdorf 4:2. Die fünfte Spielminute ließ bereits erahnen, dass es sich bei dieser Partie um keine langweilige handeln würde. Dusan Krcho verlängerte einen Freistoß ideal auf Patrick Gänsdorfer, der die Kugel zur Leopoldsdorfer Führung in die Maschen setzte. Trainer Horst Winkler jubelte und sah sein Team auch in der Folge überlegen, wenn auch kaum zwingend. Dennoch fiel in Minute 37 das 2:0. Diesmal setzte Krcho Sturmpartner Nikola Todorovic ein, der aus halbrechter Position wuchtig ins Ziel traf.

Doch auch Wullersdorf hatte noch einen im Köcher und reduzierte den Vorsprung noch vor Seitenwechsel zurück auf nur ein Tor Differenz. Matej Palacka war vom Elfmeterpunkt erfolgreich, zuvor hatte Alen Dedic ein Foul begangen. „Da haben wir einen Toten zum Leben erweckt“, haderte Winkler über das Gegentor in dieser Phase.

Eigentor nach zwei Minuten am Feld

Gleichzeitig anerkannte der SCL-Coach aber auch die Leistungssteigerung des Gegners in Hälfte zwei. „Sie haben dann angefangen zu drücken, von der Halbzeit weg bis zur 70., 75. Minute waren sie bärenstark.“ Action gab's aber hüben wie drüben. Leopoldsdorf legte vor, und zwar im Konter. Zum dritten Mal assistierte Krcho, diesmal schloss Stefan Navracsics ab (52.).

Gleich darauf kamen Daniel Olbricht und Raphael Lamzari für die gelbvorbelasteten Gänsdorfer und Ljubisa Ruzicic. Doch gerade für Olbricht ging es richtig bitter los. Der Kapitän rasierte zwei Minuten später eine scharfe Hereingabe der Wullersdorfer, die Kugel landete im eigenen Tor - das 3:2 (57.).

Geniale Paraden von Goalie Zsovinecz

Jetzt war Leopoldsdorf-Torhüter Matthias Zsovinecz gefragt, der mit zwei, drei genialen Paraden den Vorsprung verteidigte. Auch Aluminium half den Gastgebern an diesem Tag. So schlug der SCL, der sich im Finish auch wieder mehr befreien konnte, ganz am Ende entscheidend zu. Krcho krönte seine starke Leistung mit dem vierten Assist für den vierten unterschiedlichen Torschützen, diesmal hieß der Lamzari (86.).

Sein Trainer Horst Winkler war ehrlich: „Eine heiße Partie. Wenn wir das 3:3 kriegen, weiß ich nicht, wie sie ausgeht.“

Statistik

Leopoldsdorf - Wullersdorf 4:2 (2:1).

Torfolge: 1:0 (5.) Gänsdorfer, 2:0 (37.) Todorovic, 2:1 (40., Elfmeter) Palacka, 3:1 (52.) Navracsics, 3:2 (57., Eigentor) Olbricht, 4:2 (86.) Lamzari

Karten: Strohhäussl (48., Gelbe Karte Foul), Vogler (77., Gelbe Karte Foul), Navracsics (58., Gelbe Karte Unsportl.), Ruzicic (20., Gelbe Karte Unsportl.), Dedic (39., Gelbe Karte Foul), Gänsdorfer (41., Gelbe Karte Unsportl.)Pöltl (64., Gelbe Karte Kritik), Winter (25., Gelbe Karte Foul)

Leopoldsdorf: Zsovinecz; Vogler, Dedic, Strohhäussl, Frybert; Navracsics (62. Yavuz), Gänsdorfer, Ruzicic (55. Olbricht), Kukcha; Todorovic (55. Lamzari), Krcho.

Wullersdorf: Graf, Popp, Pankarican, Balta, Palacka, Winter, Eichhorn, Pirkelbauer, Vesely, Rohrer (82. Aviles Gonzales), Milutinovic

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer