Mikikits bringt Lassee ins Finale

Mit dem Marchegger Aufstieg wurde der Marchfeldcup heuer noch mehr zu einer Gebietsliga-internen Angelegenheit. Lassee, Leopoldsdorf und Marchegg werden sich in wenigen Wochen auch in der Meisterschaft begegnen, einziger Vertreter einer anderen Liga ist der SC Orth aus der 1. Klasse Nord.

Zwangsläufig brachte demnach schon der Halbfinal-Tag in Marchegg ein Gebietsliga-Duell, und zwar zwischen Lassee und Leopoldsdorf. Tore gab's dabei keine zu sehen, zumindest vorerst. Die beiden Rivalen trennten sich nach 90 Minuten trotz guten Chancen auf beiden Seiten mit 0:0 und mussten sich den Finaleinzug im Elfmeterschießen ausmachen.

Dort schlug die Stunde von Torhüter Mario Mikikits. Nachdem auf beiden Seiten je ein Schütze vergeben hatte, trat die langjährige Nummer eins selbst zum fünften Penalty der Lasseer an - und verwandelte. So musste auch Leopoldsdorfs Neuzugang Halil Erbay treffen, doch Mikikits hielt.

Marchegg war für Orth wieder einmal zu stark

Die zweite Paarung lautete dann Marchegg gegen Orth, und wie schon in den letzten sechs Pflicht- und Testspielduellen dieser beider Teams hatte der SCM klar die Nase vorn. 7:3 stand am Ende auf der Anzeigetafel, womit auch Marchegg ins Finale einzog.

Dieses findet am Samstag (22. Juli) ab 18.30 Uhr in Lassee statt. Davor spielen Leopoldsdorf und Orth ab 16.30 Uhr um Rang drei. Wie schon in Marchegg wird es wieder eine große Tombola geben.