Im Finish die Partie „gedreht“

Muckendorf/Zeiselmauer - Laa/Thaya 4:2. Die Gäste rührten „Laaer-Beton“ an. Natürlich bei diesem Tabellenstand (vulgo „Stockletzter“) keine Überraschung, das befand auch Muckendorf-Coach Manuel „Franky“ Frank so: „Wir spielten gegen ein Bollwerk“. Laa agierte mit Nadelstichtaktik, hatte auch eine Chance auf die Führung, diese Möglichkeit wurde aber vergeben. Die Heimischen erzielten einen regulären Treffer (Beck nach Vorarbeit von Nik Ablinger), doch der Mann an der Linie hob aus unerfindlichen Gründen die Fahne - kein Tor! Eine aberwitzige Entscheidung. Die Heimischen trafen zwei mal nur das Gebälk, aus der optischen Überlegenheit und der klaren Felddominanz entsprang aber nicht der Führungstreffer - so ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel rollte beidseitig die Tormaschinerie - besonders gegen Ende des Spiels. Tomas Simkovic mit Hattrick in zehn Minuten!

Völlig gegen den Spielverlauf dann das 0:1 für die Gäste. Bei einem weiten Abschlag lief Goalie Niebauer heraus, rutschte aus und Bittlingmayer verlor das Laufduell gegen Kiss - 0:1 (46.). Die Hausherren ließen wütende Attacken folgen, Matousek gelang nach einem Eckball per Fallrückzieher das 1:1. Jetzt gab es einen offenen Schlagabtausch, wieder gingen die Gäste in Front (74.), doch ein Freistoß „Marke Simkovic“ leitete die endgültige Wende ein - Traumtor aus 25 Metern (84.). Ein Flankenlauf von Ablinger schloss Simkovic ins kurze Eck ab (91.) - die erstmalige Führung in diesem Spiel! Der vierte Treffer war ein Tor Marke Slapstick - es waren zwei Bälle im Spiel, der Schiri wollte weiterspielen lassen (O-Ton„is eh scho wuarscht"). In der allgemeinen Verwirrung schnappte sich Gabriel Beck die Kugel, wurde mittels Torraub gefoult, doch der Schiri gab nur indirekten Freistoß - den aber das kongeniale Duo Jurkemik-Simkovic mittels Innenlatte zum 4:2 ins Netz beförderte. Riesenjubel bei den Heimischen - und das Ende.

Manuel Frank, Trainer Muckendorf: „Ich habe noch nie so eine Schiri-Leistung gesehen. Das war reine Slapstick ! Gottseidank haben wir gewonnen - und ich wurde auch noch mit Gelb-Rot ausgeschlossen. Doch Schwamm drüber, wir sind wieder in der Spur.“

Statistik:

Muckendorf/Zeiselmauer - Laa/-Thaya 4:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 (46.) Kiss, 1:1 (69.) Matousek, 1:2 (74.) Kiss, 2:2 (84., Freistoß) Simkovic, 3:2 (90+1.) Simkovic, 4:2 (90+5.) Simkovic

Karten: Beck (45., Gelbe Karte Unsportl.), Simkovic (64., Gelbe Karte Kritik), Frank (50., Gelbe Karte Kritik), Frank (79., Gelb/Rote Karte Kritik)Zelger (79., Gelbe Karte Foul), Jakisch (60., Gelbe Karte Foul), Maurer (90+3., Gelbe Karte Foul), Gottwald (90+2., Gelbe Karte Foul), Griesbacher (53., Gelbe Karte Unsportl.)

Muckendorf / Zeiselmauer USC: Niebauer; Wandl, Kolcak, Jurkemik, Rousavy (67. Bronja), Matousek, Köller, Bittlingmayer (67. Holzmann), Simkovic; Ablinger (88. Hummel), Beck.

Laa / Thaya: Michal, Kirschner, Grandits, Jakisch (77. Gottwald), Götz (29. Griesbacher), Hribek, Reiff, Kiss, Maurer, Böck, Zelger

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomislav Ivankovic