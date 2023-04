Ausgleich in letzter Minute

Werbung

Muckendorf / Zeiselmauer USC - Neudorf 2:2. Beim USC Muckendorf/Zeiselmauer war die Personalsituation auch im Spiel gegen Neudorf angespannt. Simkovic, Friedrich, Hummel, Stöfer, Stangl und der Langzeitverletzte Greul standen nicht zur Verfügung. Dennoch entwickelte sich bereits in den ersten Minuten eine flotte Partie mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Die Gäste stellten Kolcak und Jurkemik zu, damit die Hausherren entweder weit abschlagen oder über die Außenverteidiger spielen mussten. Muckendorf/Zeiselmauer fand aber trotzdem gut den Weg in die Spitze. In der 8. und 15. Minute scheiterte Beck aus aussichtsreicher Position am Torwart der Gäste und auch Asceric klopfte früh an.

Nach einem Foul musste Beck dann bereits in der 19. Minute ausgewechselt werden, bei den Gastgebern ging mit diesem Wechsel etwas der Schwung verloren und Neudorf kam besser ins Spiel, wobei auch die Gäste verletzungsbedingt wechseln mussten. Nach einem schlechten Schritt verließ Daniel Hirmer in der 38. Minute das Spielfeld und wurde von Dominik Böck ersetzt. Der eingewechselte Böck war es dann auch, der in der zweiten Halbzeit das erste Tor erzielte. Für Muckendorf-Coach Manuel Frank sah der Treffer zwar eher nach einem Eigentor aus, der Schiedsrichter sprach den Treffer aber Böck zu.

Die Gastgeber brauchten danach einige Minuten um sich zu erfangen. Gerade als die Frank-Truppe wieder besser ins Spiel kam, erzielte Thomas Hirmer aber das 2:0. Nach einem Eckball stieg er am höchsten auf und köpfte den Ball mit einem Umweg über die Latte in die Maschen, wobei er von der Verteidigung zu viel Platz erhielt.

Neudorf sah kurz bereits wie der sichere Sieger aus

Neudorf sah jetzt wie der sichere Sieger aus, aber Muckendorf hatte die passende Antwort parat. Coach Frank stellte auf 3-4-3 um und brachte so frischen Wind in die Partie. Neudorf konzentrierte sich auf die defensiven Aufgaben und die Gastgeber drückten auf den Anschlusstreffer. Der gelang in der 82. Minute. Kristian Kolcak war nach einem schönen Freistoß von Jurkemik zur Stelle und machte das Spiel noch einmal spannend. Bald danach ging es in eine heiße Nachspielzeit, die für erhitzte Gemüter sorgte.

Nikola Asceric glich das Spiel nämlich tatsächlich noch in der 93. Minute nach einem schönen Wandl-Lochpass auf 2:2 aus. Für Gästetrainer Christoph Prem hätte das Spiel zu diesem Zeitpunkt bereits beendet sein müssen: “In der zweiten Halbzeit war nichts, der Schiedsrichter zeigt zwei Minuten Nachspielzeit an und in der 94. fällt das Tor. Muckendorf hat die Qualität, aus keiner Chance in der zweiten Halbzeit zwei Tore zu machen, das muss man auch anerkennen, aber so bitter ist der Fußball. Für uns ist das ein Schlag ins Gesicht und logischerweise zwei verlorene Punkte.”

Muckendorf-Coach Manuel Frank sah das natürlich deutlich anders: “Die Nachspielzeit stand in keiner Relation zum Spiel. Sie hätte deutlich länger sein müssen, dann hätten wir sogar noch drei Punkte geholt. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die Personalsituation ist derzeit mehr als angespannt und wir haben immer an unsere Stärken geglaubt. Auch bzw. vor allem nach dem zweiten Gegentreffer. Moralisch fühlt es sich wie ein Sieg an und der war es auch für uns!‘

Tore: Heim Nikola Asceric (90.), Heim Kristian Kolcak (82.), Gast Dominik Böck (53.), Gast Thomas Hirmer (77.)

Muckendorf / Zeiselmauer USC: Philipp Niebauer, Gabriel Beck, Martin Jurkemik, Petr Matousek, Nicolas Wandl, Nikola Asceric, Nik Ablinger, Armin Winkler, Mario Bittlingmayer, Kenan Bronja, Kristian Kolcak, Nikola Todosijevic, Marcus Köller, Philipp Wurm, Michael Anderl, Faisal Holzmann, Simon Rousavy, Simon Rousavy (19. statt Gabriel Beck)

Neudorf: Christoph Hirmer, Mario Charvat, Markus Strebl, Fabian Weis, Adam Sevcik, Michael Böhm, Thomas Hirmer, Lukas Bergauer, Daniel Hirmer, Zdenek Sturma, Markus Freudenberger, Thomas Strebl, Petr Sturma, Dominik Böck, Christoph Kimmel, Sebastian Lehner, Manuel Stetter, Dominik Böck (38. statt Daniel Hirmer), Christoph Kimmel (66. statt Fabian Weis), Petr Sturma (85. statt Lukas Bergauer)

Karten: Nikola Asceric (85. Gelb Unsportl.), Nicolas Wandl (90. Gelb Unsportl.), Markus Strebl (34. Gelb Foul), Adam Sevcik (62. Gelb Unsportl.), Lukas Bergauer (83. Gelb Unsportl.), Thomas Hirmer (89. Gelb Foul)