FC Marchfeld zog nun auch die U17 zurück

U18, U17 und U16 – mit diesen drei Teams ging der FC Marchfeld im Herbst in den Nachwuchs-Landesligen an den Start. Im Dezember zog man die Reißleine bei den Ältesten, jetzt wurde auch die U17 aus dem Bewerb genommen. Hintergrund sind neuerlich personelle Probleme, weshalb man auch ein zweites Mal die bereits bekannte Geldstrafe von 600 Euro in Kauf nimmt, wie Nachwuchsleiter Michael Wöss schildert: „Immer noch gescheiter, als wenn ich krampfhaft mit zwei Mannschaften fertig spiele, wo immer mindestens zwei oder drei doppelt spielen müssen.“ Und das teilweise sogar am selben Tag.

Verursacht wurde die Knappheit an Spielern diesmal von mehreren Aspekten, sagt Wöss. Der Funktionär zählt „acht Verletzte in der U17“ auf, der eine oder andere Spieler würde nicht mehr kommen: „Und fünf oder sechs trainieren schon in der KM II mit und spielen dort ja auch. Und das geht vor, weil das ist das Ziel der ganzen Sache, dass die Burschen da oben spielen.“

Wer noch nicht für den Erwachsenenfußball bereit und jung genug ist, wird weiterhin in der U16 zum Zug kommen. Die spielte am Sonntag vor den Augen von KM II-Trainer Willi Hawla zu Hause gegen Deutsch-Wagram, das Derby ging knapp mit 3:2 an den Rivalen. Zweimal war dem FC Marchfeld nach Rückstand der Ausgleich gelungen, auf den dritten Führungstreffer der Gäste durch Azad Yilmaz fand man dann aber keine Antwort mehr. Der FCM bleibt damit Schlusslicht der Sechserliga, Deutsch-Wagram ist Vierter.

Remis für Strasshof, fünfter Sieg für Deutsch-Wagram

Ein Remis holte Strasshofs U15, allerdings bei Schlusslicht Spillern, das erstmals im Frühjahr punktete. Das Aushängeschild bleibt Deutsch-Wagrams U14, im sechsten Spiel gelang in Bad Vöslau der fünfte Sieg.