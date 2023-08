Sieben in der Landesliga

Kommendes Wochenende starten wieder die Nachwuchslandesligen in die neue Spielzeit. Größte Neuerung verglichen zur Vorsaison ist die Ausweitung der Ganzjahresmeisterschaft – U15 und U16 sind nun in eine Ost- und West-Staffel geteilt, die Sieger treffen im Juni in Finalspielen aufeinander. Noch mit einem herkömmlichen Cut im Winter spielen in der U14 Ost Matzen und Neusiedl/Zaya, die sich als Top-Teams des letztjährigen Oberen Play-Offs in der U13 dem Abenteuer Nachwuchslandesliga stellen.

In der U15 Ost-Staffel wird der Bezirk durch Deutsch-Wagram vertreten, in der U16 Ost durch Strasshof – hier gab es also keine Änderungen verglichen zur Vorsaison. In der zwölf Teams umfassenden U17-Liga sind gleich drei Teams aus dem Bezirk Gänserndorf dabei: Neben dem FC Marchfeld und Deutsch-Wagram nimmt nun auch Lassee an der höchsten Leistungsklasse teil.