Neudorf spuckt Hohenau in die Meistersuppe

Neudorf - Hohenau 1:0. Neudorf zeigte den Gästen aus Hohenau vom Start weg, dass auf heimischer Anlage nicht gut Kirschenessen mit ihnen ist. Die Nordlichter hätten gut und gerne schon in Hälfte eins in Führung gehen können – oder eigentlich müssen. Sebastian Lehner, nach der Knieverletzung von Daniel Hirmer diesmal im Sturmzentrum aufgeboten, wurde von zwei Hohenauern in die Zange genommen. Die Folge war ein Elfer, Mark Liskowetz nahm sich der Sache an. Seine Wahl fiel aufs linke Eck, Hohenau-Tormann Stefan Wiedenbauer entschied sich für dieselbe Ecke und hielt.

Chance um Chance

Neudorf hatte durch Thomas Hirmer noch einen Lattenkopfball, einen Liskowetz-Abschluss, den Wiedenbauer aus dem Kreuzeck holte und noch einen Liskowetz-Kopfball, der den Weg nicht ins Netz fand. Die Gäste? Blieben bis zum Pausenpfiff blass, eine Hundertprozentige gab es gar nicht.

Nach der Pause klopfte Hohenau erstmals an, von einem gefährlichen Vortrag konnte man aber nicht sprechen. Ein Kopfball von Marco Drabek war leichte Beute für Elias Fritz, der Christoph Hirmer nach dessen Kreuzbandriss im Kasten vertrat.

Auf der anderen Seite kam Adam Sevcik um Zentimeter nicht an einen Einwurf von Harald Lahner. Nur Sekunden später fehlten die Zentimeter dann Wiedenbauer. Flanke von Zdenek Sturma auf den langen Pfosten, Kopfball Sevcik. Die Kugel trudelte über die Linie. Neudorf wäre aber auch im Gestocher danach früher am Ball gewesen, für den FCN aber egal, ob der Torschütze nun Sevcik oder Hirmer heißt. Hohenau versuchte im Anschluss in Form von Auswechslungen zu reagieren. Lukas Stetter, Andreas Kleibl und Miroslav Mihal kamen allesamt in die Partie, am Ausgang sollte das aber nichts mehr ändern.

Guoth gegen Hauer

Eine heikle Szene hatte das Spiel noch in petto. Nach einem weiten Ball hatte Hohenau-Stürmer Erik Guoth den Kopf ziemlich weit unten, Neudorf-Verteidiger Lukas Hauer ging – wie man ihn kennt – volles Risiko. Er zog durch, klärte den Ball, traf aber auch Guoth, der liegen blieb. Hohenau reklamierte, Schiedsrichter Jakob Hochgatterer entschied aber in der Sekunde auf Abstoß. Schlussendlich verlor man in Neudorf, ohne eine einzig richtige Torchance. Das machte nach dem Schusspfiff natürlich auch Goalgetter Manuel Kegler nachdenklich: „Woran liegt es? Ich glaub, das wissen wir selber nicht. Was wir wissen: Dass wir bei Standards nicht gut sind. Alles in Allem muss man aber schon sagen, dass wir offensiv einfach zu harmlos sind.“

Neudorf-Coach Christoph Prem hingegen jubelte: „Wir müssen schon zur Halbzeit minimum 2:0 führen. Bis zum Schluss haben sie keine Torchance gehabt. Von uns eine überzeugende Leistung, genau so musst du gegen Hohenau spielen.“ Er dachte nach Abpfiff gleich an die verletzten Daniel und Christoph Hirmer: „Den Sieg widmen wir heute den Hirmer-Brüdern.“

Statistik:

Neudorf - Hohenau 1:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (56.) Hirmer

Karten: Liskowetz (70., Gelbe Karte Foul)Somos (90+4., Gelbe Karte Kritik), Bily (90., Gelbe Karte Kritik), Oberrenzer (38., Gelbe Karte Unsportl.)

Neudorf: Lehner (77. Böck), Böhm, Hauer, Sevcik, Sturma Zdenek, Hirmer, Bergauer (89. Kimmel), Liskowetz (73. Stetter), Lahner, Charvat, Fritz

Hohenau: Drabek (63. Stetter), Lörinczi (HZ. Ribing), Hrubsa, Guoth, Oberrenzer, Marhofer, Skoda, Kegler, Wiedenbauer, Veit (68. Kleibl), Tok

300 Zuschauer, Schiedsrichter: Jakob Hochgatterer