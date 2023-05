Mit Schützenfest in den Titelkampf

Neudorf - Wullersdorf 5:1. Die erste Viertelstunde verlief für Neudorf noch nicht so ganz nach Plan. Wullersdorf startete gut, kam auch einmal bis knapp vor die Linie, wo FCN-Kapitän Michael Böhm rettete. „Da war es immer ein bisschen heikel“, gestand Trainer Christoph Prem. Doch auch sein Team klopfte früh schon einmal an. Solospitze Sebastian Lehner bediente Zdenek Sturma, der aus rund sieben Metern zentral abschloss. Wullersdorf-Keeper Kilian Eichhorn bekam noch die Hand hoch.

Richtig gut tat den Heimischen dann freilich die Führung in Minute 17. Christoph Kimmel steckte im richtigen Moment für Mark Liskowetz durch, der im Eins-gegen-Eins mit Eichhorn ruhig blieb und sein fünftes Saisontor erzielte - kein Neudorfer hat mehr.

Sein Trainer haderte allerdings, dass es zur Pause nicht schon 2:0 oder 3:0 stand. Lehners Schuss sprang von der Innenstange zurück ins Feld, ehe Lukas Bergauer am Fünfer nur Verteidiger Marek Vesely traf - zwei Topchancen.

Zweimal Ecke, zweimal Kopfball, zweimal Tor

Nach der Pause wurden die Tore aber nachgeholt, und zwar durch Standards. Harald Lahner köpfte nach einer Sturma-Ecke zum 2:0 ein (57.), der eingewechselte Markus Strebl tat es ihm nur Augenblicke später gleich (60.). Der Neudorfer Hunger war damit noch nicht gestillt, auch Thomas Hirmer und Dominik Böck durften sich noch freuen. Letzterer bekam den Treffer allerdings nicht zugeschrieben, seine Hereingabe lenkte Wullersdorfs Lukas Futschik ins eigene Tor ab.

Den Gästen war nur noch der Ehrentreffer vorbehalten, es war ein toller Schuss von Sebastian Graf (84.). Insgesamt bleibt die Lage beim einstigen Spitzenteam der Liga trist, Wullersdorf kassierte bereits die fünfte Niederlage in Folge. Das 0:0 zum Auftakt gegen Sieghartskirchen ist nach wie vor der einzige Punkt im Frühjahr.

Ganz anders die Lage in Neudorf, der FCN ist nach fünf Siegen in Folge auf Platz zwei geklettert und damit schon erster Verfolger von Spitzenreiter Klosterneuburg. „Bei uns rennt es momentan, wir sind in einem Lauf“, freut sich Trainer Prem, dem der 5:1-Erfolg natürlich gefiel: „Es war eine super Leistung von allen Burschen und ein eindrucksvoller Sieg.“

Statistik:

Neudorf - Wullersdorf 5:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (17.) Liskowetz, 2:0 (57.) Lahner, 3:0 (60.) Strebl, 4:0 (63.) Hirmer, 5:0 (79., Eigentor) Futschik, 5:1 (84.) Graf

Karten: Liskowetz (33., Gelbe Karte Foul), Hauer (35., Gelbe Karte Kritik)Fürnkranz (54., Gelbe Karte Foul)

Neudorf: Sturma Zdenek, Lahner, Lehner (64. Böck), Bergauer, Hauer (HZ. Strebl), Charvat (85. Rahming), Fritz, Böhm, Kimmel (85. Sturma), Hirmer, Liskowetz (59. Freudenberger)

Wullersdorf: Palacka, Pankarican (HZ. Aviles Gonzales), Milutinovic, Kitzler, Musanovic, Graf, Rohrer, Vesely, Futschik (79. Pamperl), Fürnkranz, Eichhorn

250 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael