Lassee mischt wieder ganz vorne mit

Neusiedl - Lassee 1:2. Nach Siegen in Groß-Enzersdorf und gegen Muckendorf/Zeiselmauer sowie dem 0:0 im Topspiel gegen Klosterneuburg ließ Grün-Weiß einen weiteren Dreier an der Zaya folgen. Der war, da gab's keine zwei Meinungen, hochverdient. Schon in der ersten Hälfte dominierte Lassee Ball und Gegner, man kam zu mehreren gefährlichen Stanglern, köpfte durch Kevin Steinmetz an die Stange. Und trotzdem führte zur Pause die Heimmannschaft. „Mit der ersten Möglichkeit“, wie Sektionsleiter Roland Hallas zugab, gelang Haris Garagic das 1:0. Der im Winter verpflichtete Stürmer kam am Sechzehner mit einer gehörigen Portion Glück an den Ball, drehte sich dann aber super um und schlenzte den Ball in die lange Seitentasche des Netzes (41.).

„Das kam total unvorbereitet für uns“, haderte SCL-Trainer Martin Grabenbauer, der gar nicht so recht wusste, welche Worte er zur Pause wählen sollte: „Ich hab gesagt Jungs, ich kann euch nichts sagen, ihr spielt hervorragend. Das war mit Abstand das beste Spiel, seit ich in Lassee bin. Spielt weiter so, und wir gewinnen die Partie. Das kann gar nicht anders sein.“

Sturm traf zweimal vom Elfmeterpunkt

Gesagt, getan. Lassee übernahm auch nach Wiederbeginn schnell das Kommando, es dauerte nur acht Minuten bis zum 1:1. Steinmetz wurde im Strafraum gelegt, Christoph Sturm verwandelte vom Punkt. Die Gäste blieben am Drücker, hatten wieder ein, zwei Aktionen, und kamen nach 72 Minuten zum nächsten Elfmeter. Diesmal kam Neusiedl-Goalie Christoph Koller gegen Thomas Kainz zu spät. Wieder trat Sturm an, wieder zappelte der Ball im Netz - das 1:2.

Das war auch schon so etwas wie die Entscheidung, denn Neusiedl fand an diesem Tag keine passenden Lösungen. Der Sektionsleiter gab zu: „Ich glaube, Lassee ist nicht unbedingt ein Gegner, der uns liegt.“ Zumindest eine höhere Niederlage blieb den Heimischen am Ende erspart, Lassee vergab noch den einen oder anderen Sitzer ...

Statistik

SC OMV NEUSIEDL - SC LASSEE 1:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (41.) Garagic, 1:1 (53., Elfmeter) Sturm, 1:2 (72., Elfmeter) Sturm.

Neusiedl: Koller; Scsepka, Wenzl, Benedik, Probst; Pribitzer (73. Martinec), Ciobanu, Swarat, Muratovic; Oliver Straka; Garagic.

Lassee: Mikikits; Lahner, Kilian, Toth, Nürnberger; Kainz (79. Alexander Thaller), Kohlhauser; Gänsdorfer, Sturm (92. Winkler), Sezen; Steinmetz (55. Hansi).

Neusiedl an der Zaya, 153 Zuschauer, SR Mann.

Reserven: 1:1 (1:0).- Tore: Markus Holzmann; Schrabauer.