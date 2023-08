Bezirksduell verschoben

Terminnot gab's kürzlich um das Erstrundenduell Neusiedl gegen Marchegg. Eigentlich vereinbarten die beiden Teams den Samstag als Matchtag, weil Neusiedl Ortsnachbar Hauskirchen nicht bei dessen freitägigem Auftaktspiel in der 2. Klasse Weinviertel in die Quere kommen wollte. Am Samstag sind nun aber einige Neusiedl-Kicker auf einer Hochzeit eingeladen, weshalb der FCN nochmal auf Marchegg zuging und eine Verlegung auf Ende August erwirkte. „Da sind wir eh dankbar, dass uns Torsten da entgegengekommen ist“, sagt Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas über SCM-Obmann Chladek.

Hallas könnte sich vorstellen, am Freitag noch einen Test einzuschieben, ansonsten war das jüngste 2:0 in Hausbrunn bereits die Generalprobe. Treffsicher zeigte sich dabei einmal mehr Emir Jusic, dem Neuzugang gelangen die Tore vier und fünf in der Vorbereitung. Auch mit Ozan Yavuz ist Hallas bis dato „sehr zufrieden“. Verzichten muss der FCN dafür aktuell auf Ionut Ciobanu (Schlüsselbeinbruch) und Manuel Probst (Bänderriss im Knöchel).