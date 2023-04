Kein Sieger im Duell der Dezimierten

Werbung

Neusiedl - Muckendorf/Zeiselmauer 0:0. Neusiedl trat am Freitag mit nur 15 Mann im Kader an, neben den verletzten Markus Ohler und Alexander Knie fielen diesmal auch Florian Wenzl, Christopher Komornik (beide gesperrt) und Stephan Martinec (krank) aus. Dafür biss etwa die frühere Stütze Karl Pribitzer rein, er spielte zum ersten Mal seit fast vier Jahren die vollen 90 Minuten durch. Philipp Scsepka feierte sein Comeback nach Verletzungspause. Ohler war diesmal übrigens doch dabei, und zwar als Trainer auf der Bank. Der eigentliche Coach Robert Lesdedaj war aufgrund der Roten Karte in der Vorwoche gesperrt.

Auf der anderen Seite nominierte Muckendorf/Zeiselmauer zwar einen vollen Kader, hatte aber auch jede Menge Probleme. Neben vielen Verletzten meldeten sich am Matchtag Nik Ablinger, Kristian Kolcak und Mario Bittlingmayer ab, alle wegen Übelkeit. Trainer Manuel Frank vermutet: „Beim Abschlusstraining muss etwas umgegangen sein.“ So saß sogar der Sportliche Leiter Bajram Idrizi auf der Bank, einschreiten musste er aber nicht.

War bei Asceric die Hand im Spiel?

Wer besser mit der Personalnot zurecht kommt, war zu Beginn nicht eindeutig zu erkennen. Die Chancen in Hälfte eins hatten eher die Gäste, und auch die heikelste Szene ereignete sich vor dem Neusiedler Tor. Nämlich nach 39 Minuten, als Nikola Asceric das vermeintliche 1:0 bejubelte. Schiedsrichter Duro Orsolic anerkannte den Treffer nicht. „Laut ihm hat er sich selbst an die Hand geschossen“, war Frank mit dieser Ansicht nicht einverstanden, ansonsten machte er Orsolic aber ein Kompliment: „Er hat sehr gut gepfiffen.“ Auch Idrizi auf der Bank beschwerte sich lauthals, und sah prompt Gelb.

Nach Seitenwechsel wurde Neusiedl mutiger, mehr als zwei 20-Meter-Schüsse in dieser guten ersten Viertelstunde bekam Gäste-Torhüter Philipp Niebauer aber nicht zu halten. Letzterer durfte dann Ex-Profi Tomas Simkovic als Mitspieler auf dem Feld begrüßen - es war Simkovic' Pflichtspielpremiere im Muckendorf-Trikot. Und der 36-Jährige zeigte prompt, dass er immer noch ein feines Füßchen hat, speziell bei Standards.

Eine „unglaubliche“ Flugparade in Minute 90

Das 0:1 lag nun merkbar in der Luft, fallen wollte es an diesem Tag aber nicht. Asceric' abgefälschter Schuss landete an der Stange. Einen tollen Weitschuss von Petr Matousek in Richtung Kreuzeck lenkte Neusiedl-Goalie Christoph Koller mit einer Flugparade in den Corner (90.). „Unglaublich“, applaudierte da sogar Muckendorf/Zeiselmauer-Trainer Frank, für den Koller gar „der beste Mann am Platz“ war. Bei der folgenden Ecke hatte der Coach nochmal den Torschrei auf den Lippen, doch wieder klatschte der Ball nur an die Stange.

Dann war Schluss. Frank konnte trotz verpasstem Sieg mit dem 0:0 leben, fand den Auftritt seiner Mannen „sehr beherzt“ und „die letzten 30 Minuten ein Powerplay vom Feinsten“. Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas machte seiner Mannschaft ebenfalls ein Kompliment: „Sie haben alles abgerufen, was abzurufen war. Ich bin echt stolz, wie sie sich präsentiert haben.“ Ein bisschen Glück habe man am Ende schon gehabt, gab Hallas zu: „Aber eine Niederlage wäre echt unverdient gewesen.“

Statistik:

Neusiedl - Muckendorf/Zeiselmauer 0:0.

Torfolge:

Karten: Ciobanu (15., Gelbe Karte Foul)Rousavy (76., Gelbe Karte Foul), Bronja (54., Gelbe Karte Unsportl.), Idrizi (39., Gelbe Karte Unsportl.)

Neusiedl: Koller; Pribitzer, Benedik, Swarat, Probst; Stadler (46. Babirat), Scsepka, Ciobanu, Muratovic; Oliver Straka; Garagic.

Muckendorf / Zeiselmauer USC: Matousek, Bronja, Rousavy Simon, Beck, Köller, Niebauer, Wandl, Jurkemik, Winkler, Holzmann Faisal (65. Simkovic), Asceric

135 Zuschauer, Schiedsrichter: Duro Orsolic