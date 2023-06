Spielabbruch in der dritten Minute

Das letzte Spiel der Saison verlief an der Zaya außergewöhnlich. „Jetzt bin ich schon so 40 Jahre am Fußballplatz, aber das habe ich noch nicht erlebt“, resümierte ein erstaunter Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas: „Es gibt immer wieder neue Situationen.“ Jene von Freitag war in der Tat kurios, denn kaum war die Partie gegen Sieghartskirchen angepfiffen, war sie auch schon wieder vorbei. Grund war ein ganz zeitiger Ausschluss auf Seiten der Gäste, der diese so sehr auf die Palme brachte, dass sie abtraten.

Protagonist der Szene war Filip Pajkic. Der Sieghartskirchener Flügel sah schon in der zweiten Minute die Gelbe Karte. Grund seien die Scheinbeinschützer des Spielers gewesen. Die dürfte der Schiedsrichter als nicht regelkonform erachtet haben, Pajkic sah jedenfalls Gelb und wurde nach draußen geschickt.

Nur wenige Sekunden später kehrte Pajkic auf das Spielfeld zurück, dürfte sich allerdings nicht beim Assistenten angemeldet haben. Deshalb gab's ein zweites Mal Gelb und folglich die Ampelkarte. Das sorgte für großen Unmut bei den Sieghartskirchenern, die als Reaktion geschlossen abtraten.

Hallas: Einnahmenverlust, aber „du kannst es nicht ändern“

Am Feld zurück blieben perplexe Neusiedler, rundherum ein Publikum, das für drei Minuten Fußball Eintritt bezahlt hatte und zum Teil enttäuscht auf andere Plätze weiterfuhr. „Unser Obmann hat zwar versucht, die Gegner zum Weiterspielen zu bewegen, aber das war nicht mehr der Fall“, berichtet Sektionsleiter Hallas, der den frühen Abbruch aber relativ emotionslos sah: „Wir können nichts dafür, waren nur Passagier. Ein paar haben gesagt das ist ein Witz, aber du kannst es nicht ändern, es war ihre Entscheidung. Ärgerlich ist natürlich, dass wir einen Einnahmenverlust hatten, weil einige Zuschauer den Sportplatz schnell wieder verlassen haben und wir weniger Essen und Getränke verkauft haben.“ Jene, die blieben, sahen zumindest noch ein improvisiertes, internes Neusiedler Trainingsspiel auf einer Hälfte des Feldes.

Sieghartskirchen-Coach Jürgen Boisits erklärte indes, dass bereits ein vierseitiges Schreiben mit einer Darstellung der Ereignisse an den Verband geschickt wurde: „Wir warten ab, was der Verband jetzt bezüglich dieser Situation entscheidet. Bis diese Reaktion kommt, wollen wir keine weitere Stellungnahme dazu abgeben.“ Behandelt sollte das Thema am Donnerstag im Strafausschuss werden. Das Spiel wird aber wohl mit 3:0 für Neusiedl gewertet.