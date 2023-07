Kindercamp in Lassee

Bereits zum dritten Mal wurde das Fußball-Kindercamp der NSG Marchfeld in Zusammenarbeit mit der „Football School“ organisiert. Nachdem das Camp in den letzten Jahren in Breitensee und Haringsee stattfand, war diesmal die Sportanlage des SC Lassee an der Reihe. 50 begeisterte Kinder zwischen 5 und 14 Jahre waren an den fünf Camptagen mit dabei. Bürgermeister Roman Bobits spendierte beim Abschlussturnier allen Kindern ein Eis.