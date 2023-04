Erfolgslauf geht weiter

Prottes - Neusiedl/Zaya 1:0. Aufgrund der Frühjahrsbilanz ging Prottes als Favorit in das Spiel gegen Neusiedl. Aus vier Spielen holte die Mannschaft von Aljoscha Kroboth zehn Punkte. Keine anderes Team war 2023 besser. Aber einfach war es nicht, gab Kroboth zu: „Neusiedl war der beste Gegner, den wir im Frühjahr gehabt haben.“

Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas zählte drei Abschlüsse seiner Mannschaft in Halbzeit eins, zweimal durch Komornik, einmal durch Straka. Die Heimischen hatten zwar optisch mehr vom Spiel, kamen aber nur zu Halbchancen. Das Bild änderte sich auch nach Seitenwechsel nicht, Neusiedl tauchte immer wieder vor dem gegnerischen Tor auf. In einer Szene hatte man Glück, gab der Prottes-Coach zu: Nach einem Eckball kamen die Gäste zu gleich mehreren Chancen. „Das war eine Vierfachchance, da war es eine Kunst, das Tor nicht zu machen“, meinte Hallas.

Michal Lörinczi per Kopf zum späten Sieg

Prottes war aber immer sehr aktiv und verbuchte mehr Ballbesitz. Seine Spieler hätten offensiv alles probiert, erzählt Kroboth, der letzte Pass sei aber selten gut gekommen. Als alle schon von einem 0:0 ausgingen, sollte aber doch noch das Tor für Prottes fallen: Nach einem Eckball in der 90. Minute köpfte Michal Lörinczi an der zweiten Stange ein. Viele am Platz haben ein Foul gesehen, da sich der Schütze mit einem Foul vom Gegenspieler befreit haben soll. Aber weder Kroboth noch Hallas wollten das eindeutig bestätigen.

Dass es nicht zu einem Punkt reichte, ärgerte den Neusiedl-Funktionär: „Das war eine X-Partie, die Mannschaft hat sich für die gute Leistung aber nicht belohnt, das ist traurig.“ Der Prottes-Coach sah einen „glücklichen Sieg“ aufgrund des späten Treffers, aber einen „nicht unverdienten“, weil man sehr viel investiert habe.

Statistik:

SC PROTTES - SC NEUSIEDL/ZAYA 1:0 (0:0).

Torfolge: 1:0 (90.) Lörinczi

Prottes: Grujbar; Lindtner (41. Nürnberger), Kraupp, Schmoldas, Lörinczi; Schmid, Krickl, Kröpfl, Hrebacka (85. Goisauf); Pöschl, Vajdecka.

Neusiedl / Z.: Koller; Probst, Wenzl, Benedik, Pribitzer (73. Martinec); Muratovic, Ciobanu, Swarat, Komornik (93. Scsepka); Straka, Garagic.

Prottes, 198 Zuschauer, SR Kirschner.