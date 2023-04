Prottes weiterhin gut in Form

Werbung

Prottes - Sieghartskirchen 2:1. Nach dem 5:1 im ersten Heimauftritt gegen Laa hatte Prottes auch diesmal ein Team aus dem Tabellenkeller zu Gast. Die Spielanteile gestalteten sich zunächst ähnlich. Die Gastgeber hatten zumeist den Ball, versuchten mit Nachdruck zum 1:0 kommen. Sieghartskirchen, wo mit Jürgen Boisits ein neuer Trainer sein Debüt feierte, stand tief, versuchte sein Glück im Konter und durch Standards.

Zunächst ging einmal die Protteser Variante auf, oder besser gesagt: fast. Denn bei einem Schmid-Stangler, den Dominik Vajdecka weit über die Latte jagte (23.), und einem Lattenkracher von Stefan Krickl, bei dem sich Vajdecka und Patrick Pöschl den Nachschuss vor Augen gegenseitig im Weg standen (36.), gelang ebenso wenig der Führungstreffer wie dazwischen bei einem Handselfmeter. Den schnappte sich wie gewohnt Torhüter Jozef Grujbar. „Normal ist er eh sattelfest, aber an dem Tag hat es nicht geklappt“, haderte Trainer Aljoscha Kroboth. Grujbars Versuch landete neben dem Pfosten (27.).

Plötzlich liefen die Gäste Zwei-gegen-Eins

In der 44. Minute brannte es dann plötzlich auf der anderen Seite lichterloh, als zwei Sieghartskirchener mit viel Wiese vor sich in eine Zwei-gegen-Eins-Situation liefen. Doch auch sie hatten die Schussstiefel noch nicht richtig an, Kroboth atmete auf: „Ganz arg, dass sie den nicht gemacht haben. Da haben wir Glück gehabt.“

Das Motto seiner Elf für Hälfte zwei war klar: „Egal wie, wir müssen ein Tor machen.“ Das sollte dann auch glücken, als sich Krickl nach einer Stunde an zwei Gegnern vorbeischummelte, in den Sechzehner eindrang und die Kugel im langen Eck versenkte - ein Solo-Kraftakt. Julian Schmid traf in der Folge die Stange (66.), ehe Pöschl nach einer Kröpfl-Ecke vermeintlich den Deckel auf den Heimsieg machte (75.).

Ganz am Ende machten es die Gäste dann aber doch noch einmal spannend, sie nützten einen schweren Fehlpass der Protteser zum Anschlusstreffer (92.). Mehr passierte nicht mehr, die Protteser Einstandsfeier am Samstagabend war gerettet, Kroboth durfte aufatmen: „Im Endeffekt eine schwere Geburt, aber ich denke, schon verdient.“

Statistik

Prottes - Sieghartskirchen 2:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (59.) Krickl, 2:0 (75.) Pöschl, 2:1 (90+2.) Pajkic

Karten: Lindtner (90+2., Gelbe Karte Foul), Lörinczi (65., Gelbe Karte Kritik)Herzog (78., Gelbe Karte Foul)

Prottes: Grujbar; Nürnberger, Kraupp, Schmoldas, Lörinczi; Schmidt, Krickl, Kröpfl, Pratsch (76. Lindtner); Vajdecka, Pöschl.

Sieghartskirchen: Herzog, Vastic, Bejic (75. Tomic), Kulic, Ercegovac, Borjanovic, Omanovic, Böhm-Mendes, Schnabler, Brandsteidl, Pajkic

110 Zuschauer, Schiedsrichter: Stephan Tren