Kantersieg gegen das Überraschungsteam

Prottes - Tulln 4:0. Prottes spielerisch überlegen, Tulln gefährlicher - so in etwa gestaltete sich das Spiel in Hälfte eins. Die Tore machten dennoch die Gastgeber, und das durchaus schön. Julian Schmid drückte nach einem schönen Doppelpass von Pöschl und Kröpfl an der zweiten Stange ein (17.), Dominik Vajdecka tat es ihm nach einem Stangler von Dominik Goisauf gleich (43.).

Tulln hatte seinerseits zwei Gelegenheiten, blieb dabei aber glücklos. Weshalb Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth schon bezüglich des ersten Durchgangs so resümierte: „Der Spielverlauf war sicher super für uns. Wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“

Pöschl-Heber zur vorzeitigen Entscheidung

Das galt dann auch für Durchgang zwei. In den startete nämlich auch Tulln besser, mit der ersten eigenen Aktion gelang Prottes nach einer knappen Stunde aber das 3:0. Patrick Pöschl blieb nach Krickl-Vorlage ruhig und überhob den Torhüter.

Damit war die Partie so gut wie gegessen, auch wenn Tulln immer noch Möglichkeiten hatte, um wieder heranzurücken. Etwa, als Andrej Hesek zwei Gegner vernaschte und dann neben das Tor zielte. Oder bei einer Protteser Attacke an der Strafraumgrenze, die für Kroboth zu ahnden gewesen wäre: „Ob es drin war oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ein Foul war es sicher.“ Der Schiedsrichter sah es anders, ließ weiterlaufen.

Prottes jetzt Erster in der Rückrunde

So fiel am Ende noch das 4:0 für Prottes, das Tulln damit Platz eins in der Frühjahrstabelle abknöpfte und sogar in der Gesamttabelle bis auf vier Punkte an den neuen Tabellenführer Klosterneuburg heranrückte. Was Kroboth dazu sagt? „Klingt schön, ist aber eine Momentaufnahme.“

Statistik:

Prottes - Tulln 4:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (17.) Schmid, 2:0 (43.) Vajdecka, 3:0 (57.) Pöschl, 4:0 (86.) Schmid

Karten: Kröpfl (76., Gelbe Karte Unsportl.), Krickl (85., Gelbe Karte Unsportl.)Novak (62., Gelbe Karte Foul)

Prottes: Grujbar; Lindtner (58. Hrebacka), Kraupp, Schmoldas, Goisauf; Schmid, Krickl (89. Amon), Kröpfl, Lörinczi; Pöschl, Vajdecka (80. Helm).

Tulln: Hesek, Kamenjasevic, Novak, Kletzer, Kucera, Landsiedl (85. Adamek), Arnautovic Tarik (66. Arnautovic), Kopp, Weissinger, Sgarabottolo, Josefik

123 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Holzinger