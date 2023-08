Auch der Aufsteiger steigt ein

Weil Neusiedl wegen eines Fests um eine Spielverlegung bat und Marchegg kein Spielverderber sein wollte, waren beiden Teams in der Vorwoche spielfrei und steigen erst jetzt in die Punktejagd ein. Vor allem Marchegg brennt als Aufsteiger auf das erste Spiel in der Gebietsliga, das letzte Match fand am 5. Mai 2016 statt (0:5 gegen Tulln). Die Saison geht mit dem schweren Auswärtsspiel in Hohenau los. Vor einer Woche überzeugte die Mannschaft von Rudolf Bily beim Sieg in Lassee und unterstrich damit die Titelambitionen.

Freude über Rückkehr

Neusiedl muss zum Spitzenreiter Leopoldsdorf, das in Runde 1 in Tulln 5:1 triumphierte. Sedat Sahin, Trainer der Leopoldsdorfer, freut sich besonders aufs Spiel: „Sechs Jahre war ich in Neusiedl, da kenne ich ja noch viele nette Leute, das wird sicher wieder lustig.“ Er hofft, dass es aber neben den Gesprächen auch Punkte für ihn und seine Spieler gibt.

Eröffnet wird der Spieltag mit dem Duell Lassee gegen Ernstbrunn am Freitag um 18 Uhr. Beide haben etwas gutzumachen, beide gingen mit Heimniederlagen in die Saison. Dass diesmal mehr rausschaut, bezweifelt Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser allerdings: „Es wird sicher nicht leichter gegen den Titelaspiranten.“

Die Spiele im Überblick

Freitag, 18 Uhr: Lassee - Ernstbrunn (Gerald Seizer); 19.30 Uhr: Leopoldsdorf/Mfd. - Neusiedl/Z. (Nayim Kazanci); 20 Uhr: Sieghartskirchen - Wullersdorf (David Kolm). Samstag, 17 Uhr: FC Marchfeld II - Prottes (Alexander Borucki); 18 Uhr: Neudorf - USC Muckendorf/Z. (Gerald Griessler); 18.45 Uhr: Leobendorf II - Tulln (Stefan Pleininger); 20 Uhr: Hohenau - Marchegg (Oguz Koc).