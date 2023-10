Debüt für neue Trainer

Die erste Oktoberwoche brachte gleich für zwei Trainer in der Gebietsliga Nord/Nordwest den blauen Brief: Hohenaus Rudolf Bily und Tullns Jürgen Fangmeyer mussten ihre Plätze räumen. Die Nachfolger stehen bereits fest: Rainer Setik, schon vor der Ankunft Bilys Interimstrainer gewesen, übernimmt Hohenau nun dauerhaft, in Tulln sitzt ab sofort Gernot Holcmann auf dem Trainerstuhl. Beide sind am Wochenende also das erste Mal gefragt, Setik mit Hohenau in Muckendorf, Holcmann mit Tulln in einem Heimspiel gegen Wullersdorf.

Beim Beschäftigen mit dem kommenden Gegner stieß der neue Tullner Coach bestimmt auch auf den Namen Markus Suttner. Der Ex-Profi feierte am vergangenen Freitag nach über 20 Jahren sein Comeback beim Heimatverein und schloss weitere Einsätze nicht aus. Dass er jetzt in Tulln gleich wieder mit von der Partie sein wird, soll aber eher unwahrscheinlich sein.

FC Neudorf: Geht die Superserie weiter?

Ein Heimspiel hat am Freitagabend der FC Neudorf vor der Brust. Gelingt gegen Sieghartskirchen der neunte Streich im neunten Spiel oder findet die Superserie dann doch irgendwann ein Ende? Trainer Christoph Prem warnte gleich nach dem Sieg in Hohenau: „Ich habe sie gesehen, die können auch gut Fußballspielen.“ Die Situation sei „sensationell“, gesteht Prem, aber: „Wir wissen schon auch, dass immer wieder etwas zu tun ist und wir am Boden bleiben müssen.“

Unfreiwillig am Boden sind bis dato Aufsteiger Marchegg und Leobendorf II. Beide haben nun Heimspiele, Marchegg trifft auf Ernstbrunn, Leobendorf im „Zweier-Duell“ zweier Regionalliga-Vereine auf den FC Marchfeld. Die Marchfelder sind aktuell erster Neudorf-Jäger, eine Woche später steht das direkte Duell an. „Es wäre schon cool, wenn du in Leobendorf gewinnst und dann hast du das Spitzenspiel zu Hause gegen Neudorf“, sagt FCM-II-Trainer Willi Hawla: „Aber das müssen sie sich erst erarbeiten. Es ist die bekannt schwere Aufgabe, wenn du zum Tabellenletzten fährst.“

OMV-Derby und SCL-Derby

Zwei immer heiße Spiele stehen darüber hinaus im Bezirk Gänserndorf auf dem Spielplan. Neusiedl trifft am Freitag im Duell zweier Klubs, die nach wie vor die „OMV“ im Vereinsnamen tragen, auf Prottes. Am Samstag heißt es dann SCL gegen SCL, die Nachbarklubs Leopoldsdorf und Lassee treten gegeneinander an. Kurios: Für beide Trainer ist es ein Duell mit dem Ex-Verein, Martin Grabenbauer coachte viele Jahre Leopoldsdorf, Sedat Sahin hat grün-weiße Vergangenheit.

Die Spiele im Überblick

Freitag, 19.30 Uhr: USC Muckendorf/Z. - Hohenau (Hermann Katterbauer); 20.00 Uhr: Neusiedl/Z. - Prottes (Sven Mayer), Neudorf - Sieghartskirchen (Sebastian Reiss).

Samstag, 15.30 Uhr: Leopoldsdorf/Mfd. - Lassee (Goran Knezevic), Tulln - Wullersdorf (Oguz Koc); 16.30 Uhr: Leobendorf II - FC Marchfeld II (Gerhard Mann).

Sonntag, 15.30 Uhr: Marchegg - Ernstbrunn (Patrick Busch).